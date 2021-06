Torino y Deportivo Cristal no vuelven hasta el 26 de julio

El Comité Ejecutivo de la Liga de Fútbol de Bariloche (Lifuba) decidió el viernes en votación unánime en mantener la suspensión de la Copa Bariloche y todo tipo de entrenamientos hasta al menos el 26 de julio en lineamiento con las decisiones tomadas por los entes gubernamentales para afrontar esta nueva ola del Covid 19.

En un comunicado oficial, Lifuba informó que todos los presidentes de los clubes que integran Lifuba levantaron la mano en el momento de decidir por la continuidad de la suspensión no sólo de la Copa Bariloche sino de los entrenamientos. No hubo dudas en concordar en la necesidad de bajar la cantidad de casos y la preocupación por la alta tasa de mortalidad, así como también se pusieron a disposición del sistema de salud.

Estas medidas se establecen para todos los clubes asociados en las localidades de Bariloche, Dina Huapi, El Bolsón, Villa la Angostura, San Martín de los Andes y Pilcaniyeu. “Solicitamos a todos quienes integran nuestra comunidad deportiva, respetar dicha disposición”, enfatizaron en el comunicado.

ASI QUEDARON LOS 4TOS DE LA COPA BARILOCHE

Torino vs Puerto Moreno

Estudiantes Unidos vs Chicago

Lácar vs Arco Iris

Cruz del Sur vs Dina Huapi