López Mon: “Siempre es importante volver a El Bolsón”

El bolsonese Julián López Mon se encuentra descansando tras una temporada llena de emociones en el Caserío de Ciudad Real, España, llegando al cuadrangular final por el ascenso. “Siempre es importante volver a El Bolsón, no lo cambio por nada. Sean muchos o pocos días, regresar al sur no se negocia”, manifestó en exclusivo en Fanáticos XND.

Fue una temporada muy especial para el comarcal entre la lesión que tuvo que arrastrar durante largos meses y su presencia en la definición por el ascenso a la División de Honor Plata del Handball español. “Cuando llegás a esta etapa te cruzás con los mejores de la temporada. Sabíamos que todos los partidos se iban a definir por detalles y así lo fue”, expresó López Mon.

En relación al nivel del campeonato que le tocó afrontar, el bolsonese detalló: “Como todo torneo de ascenso, sea el deporte que sea, es durísimo. Son muchos partidos, son torneos muy largos y hay que tener una regularidad sostenida y estar muy bien de la cabeza para pelear hasta el final”. Por todo esto, enfatizó: “Estuvimos muy concentrados y con el objetivo claro”.

Su Caserío tuvo un gran andar en la fase regular metiéndose en el cuadrangular final disputado en su cancha. “Fue lindo haberlo jugado en casa y ante nuestra gente. Nos faltó muy poco para que sea todo perfecto”, declaró López Mon. También se refirió a la importancia del Handball en Ciudad Real: “Estaban muy pendientes de nosotros y contentos de adónde habíamos llegado. Nos alentaron mucho en la calle durante la semana previa al cuadrangular”.

El bolsonese tuvo un campeonato especial porque acarreó toda la temporada una lesión producto de una cicatriz tras un desgarro que tuvo en el cuádriceps derecho. “Justo era en una inserción en la cadera, donde todo el movimiento de correr y llevar la pierna para atrás hacía que se me inflame la zona y me duela mucho hasta para dormir”, detalló López Mon. A lo que agregó: “Llegué al cuadrangular prácticamente sin ritmo porque estuve tres meses sin poder entrenar, yendo al kinesiólogo con la mente puesta en los partidos finales y se notó”.

“Al defender no me dolía en los desplazamientos y me sentía seguro. Al atacar, que es mi punto fuerte, no estaba con la confianza ni la fuerza necesaria y eso te juega mucho en contra en la cabeza”, amplió el ex Pallamano Cologne. A lo que agregó: “Sabía que tenía que dejar todo en la defensa y tratar de estar correcto a la hora de atacar, pero tengo claro que en ofensiva estuve lejos de dar lo mejor de mí. Me tuve que mantener fuerte de cabeza y motivado”.

Ya pensando en su futuro, López Mon declaró: “Me manifestaron desde el Caserío las ganas de que continúe un año más en el club, pero también es cierto que se empezó a mover el mercado de pases, llegan propuestas, por lo que hay que sentarse y analizar bien todo para ver qué objetivo tengo para la próxima temporada”. A lo que completó: “Quiero volver a estar bien físicamente y sumar muchos minutos en la próxima temporada”.

