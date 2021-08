Francisco Pavez: “Quiero volver a competir”

El atleta comarcal Francisco Pavez logró salir de dos lesiones complejas en sus rodillas y ya piensa en retornar a los entrenamientos para afrontar el tramo final de su carrera de competencia de elite. “Quiero volver a competir y si es en un Nacional mejor”, manifestó en exclusiva para La Orsai Deportiva.

“Se me complicó poder estar en actividad en este último tiempo por el trabajo y varias lesiones, pero en este momento estoy tratando de retomar lo que tanto me gusta, que es poder saltar”, enfatizó Pavez. A lo que agregó: “Quiero volver a sentir la sensación de que puedo”.

Justamente sobre sus lesiones, Pavez confesó: “Por muy poco me salvé de tener que operarme la rodilla derecha. Corría cinco minutos y no podía ni caminar”. Pero no fue sólo esto, recuperado de esta dificultad tuvo que afrontar otra lesión. “Me agarró un dolor agudo en la rodilla izquierda, tuve que parar, pero ya estoy bien. Ahora sólo me falta poder volver a darme mi tiempo para entrenar”, contó.

Por su parte, el atleta le dedicó unas palabras al momento de pandemia en que se vive: “Para alguien que hizo deporte toda su vida, tener que dejar de hacer lo que a uno le gusta por diversos motivos es angustiante”. A lo que reveló: “Traté de mantenerme activo como podía. Hasta corría media hora dentro de mi casa en círculo. Es una locura, pero me desahogaba”.

Escuchá la nota completa de La Orsai Deportiva a Francisco Pavez haciendo clic AQUÍ