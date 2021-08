El Torneo Apertura ya tiene definido los cuartos

El Torneo Apertura del fútbol independiente de Afuca de El Bolsón resolvió el fin de semana los últimos partidos por la fase de grupos tanto de la División A como la B y ya tiene definido los cruces de cuartos de final. Por su parte, a las chicas les restan dos fechas para definir sus semifinalistas.

El fútbol de Afuca tuvo un fin de semana con grandes definiciones en ambas divisiones. En lo que respecta a la A, se disputaron encuentros pendientes que decretaron los descensos de Pura Murra y El Manso y la clasificación a cuartos de Quemquemtreu. Mientras que en la B todo fue muy ajustado y los clasificados se terminaron de dar el domingo en la última fecha.

Por su parte, a la Copa Femenina le restan dos fechas a jugarse el próximo fin de semana que definirán el ordenamiento de los cruces de semifinales entre los equipos Arrayanes, Pinocho FC, El Refugio y Juventud Unida. Justamente entre el sábado y domingo que viene se disputarán los duelos de cuartos de final masculino. Estos fueron todos los resultados y así quedaron los cruces:

RESULTADOS

División A – Pendientes:

Deportivo El Manso 2 Pura Química 1

Usina FC 5 Deportivo Mandiyú 0

Costanera 1 Pampa de Mallín 0

Pura Murra 3 Racing 0

Pura Química 0 Pampa de Mallín 0

División B – Fecha 12:

El Rejunte 2 La Aldea 0

Los Nogales B 3 Los Pibes 2

La Barra 2 Talleres 0

Martín Güemes 2 Independiente 0

La Madrid 2 Los Andes B 1

Pagano FC 4 Huracán 0

Dorados FC 5 La Banda 1

Palo Santo 1 Juventud B 0

Atlanta United 6 San José 2

El mirador 5 La Pampita 1

Real Palangana 3 Atlético Piltriquitrón 0

División B – Fecha 13:

Patagonia 4 Atlanta United 2

Real Palangana 2 San José 1

La Barra 2 El Rejunte 1

Pagano FC 4 La Banda 2

Martín Güemes 7 Talleres 1

Los Andes B 1 Costa del Azul 1

Palo Santo 2 El Mirador 0

La Aldea 3 Las Piedritas 0

Dorados FC 3 La Pampita 0

Independiente 3 Los Pibes 0

Huracán 3 Atlético Piltriquitrón 0

Los Nogales B 1 La Madrid 1

Copa Femenina – Fecha 15:

Deportivo Luján 1 Las Nogales 1

Pinocho FC 2 Juventud Unida 0

Racing 2 Las Nietas de Arrayanes 1

Arrayanes 4 Poder Femenino 0

Copa Femenina – Fecha 16:

El Refugio 4 Poder Femenino 0

Juventud Unida 2 Paso a Paso 0

Pinocho FC 1 Las Nogales 0

Arrayanes 2 Racing 1

Las Nietas de Arrayanes 3 Deportivo Luján 1

CRUCES 4TOS DE FINAL

División A:

Juventud Unida vs Unión Ñorquincó

Los Nogales vs Atlético Santa Fe

Deportivo Cali vs Deportivo El Sauzal

Pinocho FC vs Quemquemtreu

División B:

La Aldea vs Dorados FC

Martín Güemes vs Juventud B

Pagano FC vs Las Piedritas

Real Palangana vs La Barra

POSICIONES COPA FEMENINA

1° Arrayanes 45pts

2° Pinocho FC 43pts

3° El Refugio 33pts

4° Juventud Unida 26pts

5° Racing 19pts

6° Las Nogales 19pts

7° Deportivo Luján 17pts

8° Poder Femenino 11pts

9° Las Nietas de Arrayanes 11pts

10° Paso a Paso 2pts