Luciana Codesal jugará en el Almassora de España

La arquera esquelense Luciana Codesal jugará la temporada 2021/22 en el Club Almassora Balonmano de la ciudad española de Castellón. “Se dio pronto este pase a España, pero esta bueno que tenga mucho por construir aún”, manifestó en La Orsai Deportiva la multicampeona en Ferro Carril Oeste.

“Si bien la decisión de irme a jugar a Europa siempre estuvo, se terminó dando antes de tiempo por no tener competencia en Argentina y mi aspiración es afirmarme en la selección”, remarcó la jugadora chubutense de tan sólo 23 años. “Sin poder jugar una liga es muy complicado sumar experiencia y competir a nivel internacional”, amplió.

Codesal contó en el programa radial que en junio le llegaron un par de ofertas desde el viejo continente a través de un representante español. “Al principio pensaba que no era mi momento de dar el paso, pero lo fui analizando mejor, tuve en cuenta el contexto sin competencia en el que estamos y me terminé convenciendo de que me convenía adelantar el viaje”, exteriorizó.

Cabe remarcar que el handball en Europa es profesional con todo lo que implica esto y teniendo presente que en nuestro país la realidad es muy distinta. Es por esto, que llegar al viejo continente ocupando un cupo de extranjera tiene un valor agregado. “Quiero recuperar el ritmo de competencia, volver a poner la cabeza en lo que es un torneo y la preparación previa que conlleva cada partido. Afianzarme en el arco del club y pelear los objetivos que tenga”, apuntó la chubutense.

“Si bien en la selección entrenamos muy fuerte y la rutina diaria me ocupa mucho tiempo, el hecho de firmar un contrato y todo lo que te acerca a que sea tu prioridad hace que sea un cambio muy grande en la vida de uno y trae muchas cosas buenas”, subrayó la arquera que ha defendido los tres palos de la albiceleste en todas las categorías.

Sin dudas la pandemia le pasó factura a todo el handball argentino y Codesal la sufrió en carne propia. Sobre esto, recalcó: “Pasamos de un marzo entrenando doble turno con la selección pensando en el Preolímpico a hacerlo cada una en su casa hasta fines de octubre. Estuvimos todo ese tiempo prácticamente sin tocar una pelota. De hecho aún no retornó la Liga Metropolitana”.

Justamente sobre La Garra, la arquera surgida de la Escuela Municipal de Handball de Esquel le dedicó unas palabras: “Es mi sueño de toda la vida. Siempre lo fue desde que arranqué a jugar y hoy tengo la suerte de formar parte y conocer el equipo desde adentro sabiendo con los valores que se maneja el grupo”. A lo que resumió: “La Garra es pertenencia”.

La nota completa la podés escuchar haciendo clic AQUI