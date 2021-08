Lascano Micaz: “No hay nada más lindo que ir nadándose el mundo”

La nadadora rionegrina Ailén Lascano Micaz ya está en la provincia y habló en el programa radial La Orsai Deportiva sobre lo que fue la gran hazaña de cumplir con los 48 kilómetros en aguas abiertas del “Desafío de la isla Manhattan” de Estados Unidos. “No hay nada más lindo que ir nadándose el mundo”, manifestó.

“La idea surgió el año pasado a partir de que todos los eventos de aguas heladas se iban cancelando y había mucha incertidumbre. Me postulé para poder hacerlo y me terminaron aceptando”, contó la nadadora. A lo que agregó: “Hay que creerse que uno es capaz de todo lo que se proponga”.

La rionegrina nadó rodeada de la ciudad y junto a una gran cantidad de tráfico en los ríos tanto de embarcaciones turísticas como de carga. “Fue algo muy diferente a lo que venía nadando, de hecho no tuve la posibilidad de meterme previamente porque no hay plazas públicas para nadar”, informó.

En cuanto al gran desafío que llevó adelante, Lascano Micaz apuntó: “Fue distinto al del rio Negro porque tuve que atravesar los ríos East, Harlem y Hudson, cada uno con sus características. Pasé por corriente nula o en contra y ya en el Hudson estuvo muy picado”. A lo que agregó: “Hubo momentos en donde el rio se puso como una batidora entre los puentes, pero siempre hay que pensar en positivo e ir del punto A al B”.

“En el último tramo no estaba muy segura dónde me ubicaba y por momentos me agarró mucho oleaje que me dificultó hasta para respirar, pero logré ver la Estatua de la Libertad y sabía que faltaba poco porque era de donde había arrancado”, continuó la rionegrina. Y Amplió: “Uno va pasando por estados durante la prueba. Si bien trato de visualizarlo, cada nado es muy diferente”.

Por último, la nadadora se refirió a la posibilidad de completar la Triple Corona de aguas abiertas. “Hay desafíos que están fuera de las competencias de larga distancia y hay tres de ellos que están bajo este título. Tachamos una y ahora vamos por las otras dos”, informó. Ahora le queda el cruce del Canal de la Mancha (Europa) y el canal Santa Catalina (California, EEUU), por lo que adelantó: “Tengo que cambiar la preparación porque en este caso será en mar y el agua salada hace que sea una prueba distinta”.

