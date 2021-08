Ya están los finalistas de Afuca

El Torneo Apertura y la Copa Femenina del fútbol independiente de Afuca de El Bolsón ya tienen a sus finalistas tras los encuentros de semifinales llevados a cabo el domingo. La División A habrá un duelo de campeones, en la B se consagrará un nuevo equipo y las finalistas entre las chicas llegaron desde los doce pasos.

Se vivió un domingo muy intenso en El Bolsón con la disputa de todas las semifinales de Afuca, teniendo presente que los duelos del sábado se pospusieron por las lluvias del día. En la A se metieron en la final Los Nogales y Deportivo Cali, en la B lo hicieron en tiempo regular Juventud B y Real Palangana de El Hoyo, mientras que la Copa Femenina se la disputarán Pinocho FC y Arrayanes tras ganar sus encuentros en los penales. Estos fueron todos los resultados:

RESULTADOS SEMIFINALES

División A:

Los Nogales 1 Unión Ñorquincó 0

Deportivo Cali 1 (7) Quemquemtreu 1 (6)

División B:

Juventud B 2 Dorados FC 0

Real Palangana 1 Las Piedritas 0

Copa Femenina:

Pinocho FC 0 (3) Juventud Unida 0 (2)

Arrayanes 2 (4) El Refugio 2 (3)

FINALES

División A: Los Nogales vs Deportivo Cali

División B: Juventud B vs Real Palangana

Copa Femenina: Pinocho FC vs Arrayanes

3ER PUESTO

División A: Unión Ñorquincó vs Quemquemtreu

División B: Dorados FC vs Las Piedritas

Copa Femenina: Juventud Unida vs El Refugio