Muñoz: “Cumplí el sueño de poder estar en un Juego Olímpico”

De Gualjaina al mundo. Eulalio “Coco” Muñoz cumplió el sueño de poder estar en un Juego Olímpico defendiendo los colores de la Argentina. No sólo cruzó la meta de la maratón de Tokio 2020 sino que clavó su reloj en 2h16m35s para terminar en el puesto 31 y establecer la mejor marca de todos los tiempos para un argentino en Juegos Olímpicos, por encima de los medallistas dorados Juan Carlos Zabala y Delfo Cabrera. Tras su vuelta a la Patagonia, hablamos mano a mano con el chubutense desde sus primeros pasos en el atletismo, anécdotas de Tokio y lo que se le viene.

¿Cuál fue tu primer contacto con el atletismo?

Al principio no sabía mucho de lo que era correr, en Gualjaina no había mucha difusión al respecto. Había un par que corrían, pero no sabía de qué se trataba. Hasta que un día el club de fútbol en el que jugaba cerró, un amigo policía me invitó a correr, de a poco me fue gustando, gané una carrera de 11 kilómetros de mi pueblo y a los 16 años estuve en la Media Maratón El Paraíso de Esquel. Lo gracioso es que fui a correr 5K, pero como no había me animé a los 21K… terminé 15to en la general y ganando mi categoría.

Luego te fuiste a vivir a Esquel…

Enseguida me puse en contacto con mi entrenador Rodrigo Peláez y me dice de irme a vivir a esta ciudad. Estuve en una pensión durante tres años donde me ayudaron mucho y también conocí a mi novia. Me dedicaba a entrenar, ir a la escuela, rendir equivalencias y cumplir horas de contraprestación por una beca que me daban. Siempre arriba desde las 5 de la mañana.

¿Qué recordás de tus primeras competencias nacionales?

Desde las categorías menores viajé muchas veces a los Juegos de la Araucanía, miraba el nivel de los demás y quería llegar compitiendo con los de adelante. Esto me motivó mucho y me llevó a ser campeón nacional en los 5000, 10000 y cross country, este último desde 2013 al 2019.

¿Cuánto sentiste que podías dar el salto de nivel?

Entre 2015 y 2016 empecé a hacer tiempos parecidos a la elite del país y fui modificando mis objetivos. De hecho en el 2016 pensé en correr una maratón para buscar la marca para los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro, pero no me dejaron. En el 2018 pasé a ser mayor de edad y en el 2019 luché por un tercer puesto en los 21K del Sudamericano y luego estuve muy cerca de la marca mínima para el Juego Olímpico.

Lograste clasificar a Tokio, ¿cómo fue esa experiencia de estar en una villa olímpica?

Fue todo un sueño. Cuando llegamos a Japón ya se sentía ese ambiente de Juegos Olímpicos, y ni hablar cuando entramos a la villa olímpica. Hasta postee que no me despierten porque estaba soñando. El hecho de estar cenando en un lugar junto a los mejores del mundo fue algo único.

Alguna anécdota…

El día en que llegué a la villa me crucé con Luis Scola y Delfina Pignatiello y no lo podía creer. Me saqué una foto con Scola y me sacaba dos cabezas (jaja). Me fotografié con todos los grosos que uno sigue por las redes sociales. Te cruzás con los mejores y el hecho de respirar el mismo aire eso es lo más lindo. Fueron dos días únicos.

Luego tocó viajar a Sapporo, ¿cómo estuvo eso?

Estuvimos en un hotel muy lindo. Había micros que salían para el lugar de entrenamiento a cada 20 minutos y la vuelta la elegía cada uno siempre con su transporte y sin poder ir a ningún otro lado. Todos estuvimos muy contentos de poder estar en los Juegos, pero sabíamos que eran atípicos. De hecho no pudimos ir a ver la maratón de las chicas del día previo a nuestra carrera ni tampoco la marcha. Pasamos muchas horas al día encerrados el hotel.

Hablame del día de la maratón.

Fue un día duro para todos. La carrera se largó con unos 28 grados y una humedad muy alta. Al tercer kilómetro ya estábamos todos empapados y eso no es para nada habitual. Fue muy importante la hidratación previo y durante la competencia. En la preparación final tomamos muchas sales y estuvimos al día con la hidratación. Ya en competencia, por más que no tuviésemos sed tomamos agua igual porque sabíamos que en algún momento nos podía pasar factura. Faltando 10 kilómetros se te hacía poco el agua que te daban y eso que había puestos muy seguidos.

Finalizaste 31, ¿sentís que tuviste algo más para dar o diste todo?

Lo di todo. Nuestra estrategia fue salir a correr de entrada, pasar debajo de la hora y seis minutos los 21K, sabíamos que en algún momento íbamos a caer y de hecho terminaron todos cayendo menos Eliud Kipchoge. Incluso en un momento iba 27 y me pasaron cuatro que iban peor que yo. Intenté hacer el esfuerzo para seguirlos, pero bueno… así son las carreras. Lo importante siempre fue llegar a la meta lo más adelante posible y representar de la mejor manera a la Argentina. Creo que lo hice muy bien.

Faltan tres años para Paris, ¿cómo viene este tiempo en la planificación de “Coco” Muñoz?

Uno siempre tiene que seguir soñando. Ya cumplí el sueño de poder estar en un Juego Olímpico, pero hay que seguir apostando a crecer. Asimismo vamos paso a paso. Este año nos queda la maratón de Valencia, que tanto alegrías nos ha dado logrando la marca mínima que me llevó a Tokio, y el próximo se viene el Mundial.