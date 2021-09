Joaquín Arbe: “Hoy me toca disfrutar del momento”

El atleta esquelense Joaquín Arbe hizo historia cruzando la meta de la maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 finalizando en la posición 53 con un tiempo de 2 horas, 21 minutos y 15 segundos. “Mi sueño era poder estar en un Juego Olímpico y lo cumplí”, le manifestó Arbe al programa de televisión Fanáticos Por Nuestro Deporte.

-¿Cuándo fueron tus primeros pasos en el atletismo?

-Arranqué a los 13 años y por mis condiciones conseguí de entrada buenos resultados quedando primero en mi categoría. Luego participé en provinciales y los logros hicieron que siempre me mantenga motivado.

-¿Cómo siguió todo?

-Cuando pasé a las categorías Sub23 y Mayores me tomé la actividad como un trabajo porque me pagaban en las carreras por hacer podio y tenía que responderle a mis sponsor. Había gente atrás que me ayudaba para poder entrenar y viajar, por lo que siempre quería estar de gran forma.

-Tu vida como atleta tuvo momentos complejos.

-Tuve momentos malos. Incluso me tuve que ir a Comodoro Rivadavia a vender diarios y trabajar en una tienda de ropa dejando seis meses a mi familia. Fueron momentos muy complicados, hasta pensé en dejar el atletismo, pero siempre busqué que mi salida para despejarme sea el correr y por suerte nunca dejé de hacerlo. Hoy hemos tenido muchas satisfacciones, conseguido logros que nunca imaginamos, estamos pasando por un lindo momento.

-¿Cómo fue eso de que corrías todas las madrugadas para repartir el diario?

-Cuando me tocó estar en Diadema, un pueblito que está a 20 kilómetros de Comodoro Rivadavia, me levantaba todas las madrugadas para buscar los diarios que estaban en la estación de servicio de Palazzo y luego repartirlos. Tenía que hacer 7 kilómetros hasta el lugar y los hacía corriendo.

-Estuviste muy cerca se estar en Rio 2016…

-Un mes y medio antes de los Juegos Olímpicos conseguí plata en los 5000 metros con obstáculos en el Iberoamericano. Hice mi mejor marca y estaba posicionado por ranking como para intentar meterme en los Juegos, pero tuve como una hernia inguinal y hacía que me duela mucho al saltar la fosa y caer con un pie. Me tuve que bajar de Rio y seguir corriendo dos años más con este dolor. Esto hizo que tomase como prioridad correr carreras en llano. Asimismo me terminé operando y a los 8 meses conseguí la marca para Tokio 2020.

-Increíble que a tan poco tiempo de una operación hayas hecho la marca…

-Fue inesperado. Las primeras dos semanas tras la operación no podía ni levantarme de la cama del dolor que tenía, pensé que no iba a poder correr más. Pero hice una recuperación muy buena y a los 8 meses corrí la Maratón de Buenos Aires y pude meter la marca para estar en los Juegos Olímpicos.

-¿Cómo fuiste llevando la previa de Tokio?

-Fue triste cuando se postergó un año, por suerte fue uno y no todo el ciclo olímpico. Hubo muchos protocolos y eso hizo que se opacase un poco lo lindo y divertido de los Juegos. No pudimos estar en la Villa Olímpica compartiendo con todos los atletas de nuestro país y el mundo porque nos mandaron para Sapporo, a mil kilómetros, donde se corrió la marcha y maratón. Igualmente disfrutamos del evento desde el lado que nos tocó.

-¿Cómo estuvo la aclimatación al clima y horario?

-Fue un cambio muy grande de adaptación horaria y climática. La idea era hacerlo en los 8 días previos a la carrera en los que estuvimos en Sapporo, pero se hizo difícil porque nos dejaron salir del hotel a la pista solamente una hora al día. Sabíamos que iba a estar muy pesado a la hora de correr.

-Se vio reflejado en los tiempos de los que se dieron en la maratón.

-Teníamos como referencia la maratón de las mujeres el día previo sabiendo que la ganadora corrió diez minutos arriba de su mejor marca. Pasó lo mismo en la marcha con tiempos muy por encima de las mejores. Sabíamos que iba a ser una carrera muy dura y que no se podía salir a correr buscando una marca. Teníamos claro que el principal objetivo en un Juego Olímpico es cruzar la meta y no tenía sentido poner en riesgo el no poder completar la prueba.

-¿La estrategia siempre fue el completar la prueba?

-El objetivo era llegar. Sabíamos que por las condiciones climáticas iba a estar lejos de mi mejor marca, pero lo importante era cruzar la meta en agradecimiento a todos los que me acompañaron en este tiempo y los sponsor que confiaron en mí. Salir a buscar una marca y parar en el kilómetro 30 como les paso a muchos no hubiese sido lo mejor. Traté de cuidarme, de no arriesgar de más y terminé cruzando la meta bien físicamente.

-¿Qué se siente en el momento de cruzar la meta?

-Mucha emoción. Fueron muchos años remándola, dedicándole al deporte, con situaciones complicados. Hoy me toca disfrutar del momento.

-¿Qué significa el atletismo en tu vida?

-Por suerte este deporte me hizo conocer a mi señora, formar una familia y descubrir muchos lugares. Con el tiempo gané muchas carreras importantes que me generaron sponsor y hoy me permiten estar tranquilo. Asimismo tengo claro que esto no es para siempre, me quedarán unos cinco años como atleta y luego veremos qué es lo que pasa.