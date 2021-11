Frontera alcanzó la punta en la Liga Municipal

Frontera de Lago Puelo derrotó el sábado a Poder Femenino por la sexta fecha de la Liga Municipal Femenina de Fútbol de El Bolsón y alcanzó en la punta a las “Cristaleras”, quien cumplió con su fecha libre. Por su parte, FC Bolsón tenía todo como para quedarse en lo más alto en soledad, pero igualó ante Paso a Paso.

La Liga Municipal de Fútbol de El Bolsón tuvo acción el fin de semana con el desarrollo de los siete partidos que conformaron la sexta fecha del certamen femenino. En este marco, Frontera aprovechó de gran manera el descanso de Cristal y el empate de FC Bolsón, superó a Poder Femenino 2 a 1 y trepó a lo más alto junto a las “Cristaleras”.

Este sábado se jugará la séptima jornada y se avizoran dos cruces muy interesantes por la cima del campeonato. Por un lado, Cristal enfrentará a La Cai, mientras que FC Bolsón jugará ante Arrayanes. La goleadora hasta el momento es Damaris Solis (Arrayanes) con 8 goles. Estas son todas las estadísticas del certamen femenino:

RESULTADOS 6TA FECHA

FC Bolsón 1 Paso a Paso 1

Arrayanes 4 Andina Muebles 0

San Francisco 0 Deportivo Talleres 0

La Cai 2 Alianza Ñorquincó 1

Las Nietas 1 Deportivo Mandiyú 0

Frontera 2 Poder Femenino 1

Fanáticas XND 0 Deportivo Piltri 0

POSICIONES

1° Cristal 15pts

2° Frontera 15pts

3° FC Bolsón 14pts

4° Arrayanes 13pts

5° La Cai 12pts

6° Paso a Paso 11pts

7° Alianza Ñorquincó 7pts

8° Poder Femenino 7pts

9° San Francisco 5pts

10° Fanáticas XND 5pts

11° Andina Muebles 4pts

12° Talleres 4pts

13° Deportivo Piltri 3pts

14° Las Nietas 3pts

15° Deportivo Mandiyú 0pto

PROXIMA FECHA

11hs FC Bolsón vs Arrayanes

12hs La Cai vs Cristal

13hs Deportivo Piltri vs Alianza Ñorquincó

14hs Fanáticas XND vs Deportivo Mandiyú

15hs Andina Muebles vs Talleres

16hs Las Nietas vs Frontera

17hs Poder Femenino vs San Francisco