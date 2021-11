Antin: “Si llego a pelear quiero que sea en Argentina”

El pugilista bolsonese Cesar “Gato” Antin tuvo una nueva experiencia internacional cuando a principios de octubre cayó en Alemania por puntos ante el local Sevak Miroyan. “Hace un tiempo que estoy peleando en un nivel más elevado. Las peleas son más duras, los rivales vienen más entrenados y también uno va sumando años”, remarcó el comarcal en exclusiva para La Orsai Deportiva.

“Fue una pelea que hasta el cuarto round estuvo muy pareja. Desde ahí se me cruzaron los tendones de la mano izquierda y ahí la empecé a perder. Intenté ponerme de derecho, pero como me pusiese entraban las manos. Estuvo bien el fallo final”, contó Antin tras su combate en la ciudad alemana de Hamburgo.

Cabe destacar que para esta oportunidad el pugilista bolsonese llegó muy bien entrenado para la velada. “Esta vez me jugó una mala pasada el brazo. Le di batalla hasta el final y eso fue porque estaba bien preparado físicamente. De hecho llegué a la pelea dos kilos debajo de mi categoría”, consideró.

Tras la pelea se dio algo particular, en su retorno para nuestro país recibió un llamado para una nueva pelea en Europa. A esto Antin detalló: “Tuve la chance de quedarme en Madrid porque tenía una propuesta de pelea en Inglaterra, pero como ya había mandado el bolso con todas las cosas desde Zurich a Argentina terminé desistiendo”

El pugilista de 28 años hoy se encuentra en El Bolsón descansado y visitando a la familia analizando lo que será de su futuro en el boxeo. “Estoy viendo qué voy a hacer de mi vida. Tengo ofertas para irme, pero en este momento prefiero estar un poco alejado de la competencia porque ya son muchos años y los golpes vas afectando”, manifestó Antin. A lo que aclaró: “Esto no implica que me chifle el moño, me llamen y me prepare para alguna pelea”.

“Si llego a pelear quiero que sea en Argentina porque sé que estando en categoría me meto entre los primeros cuatro del ranking”, tiró el comarcal. Es por esto que añadió: “Me encantaría volver a pelear ante mi gente y familia, pero tengo claro que sale caro hacer un festival. Si aparece un buen organizador y el municipio apoya, siempre hay posibilidades”.

Si bien ya está el interés de una posible pelea para fin de año en Trelew, Antin descansa en El Bolsón en búsqueda de encontrar un lugar acorde para poder entrenar gente. “No sólo para hacer boxeo sino para todos aquellos que quieran estar bien físicamente”, aclaró el experimentado pugilista.

