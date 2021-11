Cristal y Frontera ganaron y lideran

Cristal y Frontera ganaron el sábado sus respectivos duelos por la séptima fecha de la Liga Municipal Femenina de Fútbol de El Bolsón y se mantienen en la cima de las posiciones. Arrayanes también logró los tres puntos y pelea por el campeonato. El próximo sábado hay choque de líderes.

La Liga Municipal Femenina de Fútbol de El Bolsón llegó a la mitad del certamen y son tres los equipos que parecen ir por el título. Los dos líderes volvieron a ganar: Cristal derrotó categóricamente a La Cai y Frontera de Lago Puelo superó por la mínima a Las Nietas. Mientras que Arrayanes se sacó de encima al duro FC Bolsón.

También hubo victorias de Alianza Ñorquincó y Fanáticas XND. Además se dieron los empates entre Andina Muebles frente Talleres y Poder Femenino ante San Francisco. Damaris Solis (Arrayanes) se mantiene como goleadora con 9 tantos. La próxima fecha se dará un cruce muy esperado entre Cristal y Frontera.

RESULTADOS 7MA FECHA

Arrayanes 1 FC Bolsón 0

Cristal 4 La Cai 0

Alianza Ñorquincó 1 Deportivo Piltri 0

Fanáticas XND 3 Deportivo Mandiyú 0

Andina Muebles 1 Talleres 1

Frontera 1 Las Nietas 0

Poder Femenino 0 San Francisco 0

Libre: Paso a Paso

POSICIONES

1° Cristal 18pts

2° Frontera 18pts

3° Arrayanes 16pts

4° FC Bolsón 14pts

5° La Cai 12pts

6° Paso a Paso 11pts

7° Alianza Ñorquincó 10pts

8° Poder Femenino 8pts

9° Fanáticas XND 8pts

10° San Francisco 6pts

11° Andina Muebles 5pts

12° Talleres 5pts

13° Deportivo Piltri 3pts

14° Las Nietas 3pts

15° Deportivo Mandiyú 0pto

PROXIMA FECHA

Poder Femenino vs FC Bolsón

La Cai vs Las Nietas

Andina Muebles vs Alianza Ñorquincó

Paso a Paso vs Arrayanes

Deportivo Mandiyú vs Deportivo Piltri

San Francisco vs Fanáticas XND

Frontera vs Cristal

Libre: Talleres