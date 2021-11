Michelena: “haber conseguido el ascenso es un premio muy merecido”

Deportivo Madryn consiguió el ascenso a la Primera B Nacional tras superar en la final a Racing de Córdoba por 1 a 0 con el tanto de Sebastián Jeldres. El comarcal José Michelena entró en el complemento, tuvo buena participación en el juego y terminó gritando campeón con el “Aurinegro”.

La mitad de Puerto Madryn aún continúa de festejo con el tan ansiado ascenso de categoría del “Aurinegro” de José Michelena. Ya de vuelta en la ciudad chubutense y disfrutando del histórico logro, el comarcal habló en La Orsai Deportiva contando sus sensaciones y el gran desafío que se le viene.

“Desde el momento en que ascendimos al Federal A le veníamos pegando en el palo a la Primera B Nacional, y ni hablar el semestre pasado con las dos finales. Haberlo logrado ahora es un premio muy merecido”, se enorgulleció Michelena, el máximo goleador de la historia de Deportivo Madryn.

La final frente a Racing de Córdoba fue muy especial para el “Aurinegro” y así lo manifestó el delantero comarcal: “Había mucha tensión en la cancha. Hacía mucho tiempo que no se jugaba con las hinchadas de ambos equipos. Además, el Federal A es una categoría que siempre quise jugar”.

A Michelena le tocó afrontar la gran final arrancando en el banco de suplentes esperando su oportunidad de ingresar. “Desde afuera uno vive estos partidos más tenso y nervioso, eso es inevitable. Ya cuando me tocó entrar estuve más tranquilo porque confiaba en lo que podía darle al equipo”, manifestó.

“En el momento en que terminó el partido, y entre todos los festejos, no me di cuenta. Pero cuando viajábamos de vuelta para Puerto Madryn lo hablé con algunos compañeros… Siento que me saqué un peso de encima porque hacía varios años que lo venía buscando con el club”, reveló el delantero comarcal.

Luego de varios años estando tan cerca del ascenso, el “Aurinegro” cumplirá el sueño de jugar en la Primera B Nacional. En este marco, Michelena ya piensa en lo que será su 2022: “Le puedo aportar experiencia y goles al equipo. Me siento vigente”. A esto agregó: “Me quedé con la espina de haber jugado un poco más este torneo porque sé que pude haber dado mucho más”.

Por si fuese poco, habrá nuevamente clásico madrylense. “Nos quedó la espina el año en que ascendieron porque en los dos cruces que tuvimos no nos agarró de la mejor manera”, recordó Michelena. Asimismo dejó en claro: “Hay que vivir esos partidos con tranquilidad y responsabilidad”.

