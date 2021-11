Gran actuación de Eipac y El Bolsón en el Provincial

Las 17 patinadoras pertenecientes de la Eipac y la Escuela Municipal de El Bolsón tuvieron una gran actuación el fin de semana en el Torneo Provincial de la Federación de Patinadores del Chubut (Fepach) consiguiendo todas subirse al podio en sus respectivas categorías. Fue el último certamen del año para las chicas comarcales.

Una categórica performance tuvieron las jóvenes comarcales al mando de los entrenadores Aylen López y Juan Lorda. Fueron 13 las patinadoras pertenecientes a Eipac y 4 de la Escuela Municipal de El Bolsón las que viajaron hasta Esquel para competir en el Torneo Provincial llevado a cabo en las instalaciones de Independiente.

En este marco, las bolsonesas consiguieron dos primeros puestos de la mano de Micaela Eldahuk y Katherine Wingeyer y otros dos segundos lugares gracias a Victoria Merlo y Rocio Williams. Asimismo, las jóvenes de Eipac sumaron seis primeros puestos, cinco segundos lugares y dos cerraron el podio. Estos fueron todos los podios:

RESULTADOS

-Amira Cifuentes 1er puesto (Iniciación 8 años)

-Sofía León Rivero 2do puesto (Iniciación 8 años)

-Camila Álvarez 1er puesto (Formativa 11 años)

-Aymara Bidolsky 2do puesto (Formativa 11 años)

-Micaela Eldahuk 1er puesto (C 5ta 12 años)

-Gala Cardozo 1er puesto (C 5ta 14 años)

-Morena Reyes 1er puesto (C 4ta 13 años)

-Nayeli Heredia 1er puesto (C 4ta 14 años)

-Victoria Merlo 2do puesto (C 4ta 14 años)

-Shaiel Rojas 3er puesto (C 4ta 15 años)

-Yara Michalik 2do puesto (C 4ta 16 años)

-Carmela Filippi 1er puesto (C 3ra 12 años)

-Victoria Richter 2do puesto (C 3ra 13 años)

-Sol Leiva 3er puesto (C 3ra 14 años)

-Carolina Arroyo 2do puesto (C 3ra 17 años)

-Katherine Wingeyer 1er puesto (B 3ra Junior)

-Rocío Williams 2do puesto (B 3ra Junior)