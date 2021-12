Unión del Sur, a un paso de ser campeón de Afca

Unión del Sur derrotó el domingo a El Globito por 1 a 0 y quedó a un paso de consagrarse campeón de la primera edición del torneo de Primera División de la Asociación de Fútbol Comarca Andina (AFCA). En el otro juego de la tarde, Estudiantes de Mallín Ahogado y Frontera de Lago Puelo empataron en un tanto.

Una gran victoria consiguió Unión del Sur en la cancha del Emeta de Mallín Ahogado. En esta oportunidad superó por la mínima a El Globito, mantiene puntaje perfecto y quedó a un paso de consagrarse campeón. Este hecho se puede dar mañana cuando por la octava fecha enfrente en su cancha a Frontera.

Por su parte Estudiantes y Frontera empataron en un tanto, resultado que favoreció al líder para tomar mayor distancia. Previamente el local derrotó a Unión del Sur por 2 a 1en un encuentro perteneciente al certamen de Reserva. Cabe remarcar que mañana se jugará la octava fecha, que contará con relato de La Orsai Deportiva desde las 18 con el juego entre El Globito y Deportivo Mandiyú. Estos fueron todos los resultados y estadísticas:

RESULTADOS

Estudiantes 2 Unión del Sur 1 (Reserva)

Estudiantes 1 Frontera 1 (Primera Masculina)

Unión del Sur 1 El Globito 0 (Primera Masculina)

PROGRAMACION PARA ESTE MIERCOLES

14hs Unión del Sur vs Frontera (Reserva)

16hs Unión del Sur vs Frontera (Primera Masculina)

18hs El Globito vs Deportivo Mandiyú (Primera Masculina)

POSICIONES

Primera División:

1° Unión del Sur 18pts

2° Estudiantes 10pts

3° Deportivo Mandiyú 6pts

4° El Globito 6pts

5° Frontera 1pto

Reserva:

1° Deportivo Mandiyú 9pts

2° Frontera 6pts

3° Unión del Sur 6pts

4° Estudiantes 3pts

Femenino:

1° Frontera 7pts

2° Estudiantes 4pts

3° Deportivo Mandiyú 0pto