Las «Cristaleras» y Arrayanes juegan por el título

Deportivo Cristal y Arrayanes ganaron el miércoles sus respectivos partidos y llegan a la última fecha de la Liga Municipal Femenina de Fútbol 7 de El Bolsón con chances de salir campeonas. La particularidad es que este sábado jugarán entre ellas, con las «Cristaleras» tres puntos por encima.

Pasó la 14ta fecha de la Liga Municipal Femenina de Fútbol 7 de El Bolsón y las animadoras del certamen, Deportivo Cristal y Arrayanes, no paran su ritmo de cara a la jornada final de mañana. Por un lado, las «Cristaleras» superaron a Deportivo Piltri para continuar en la punta a tres unidades; mientras que Arrayanes goleó a Deportivo Mandiyú y llega con chances.

Este sábado se estará disputando la última fecha en la cancha del Polaco en El Bolsón con la particularidad de que las animadoras del certamen se enfrentarán entre ellas. Cabe destacar que Deportivo Cristal tiene mejor diferencia de gol (le lleva 6), por lo que Arrayanes deberá golear si quiere consagrarse campeón. Estos fueron todos los resultados y posiciones:

RESULTADOS

Arrayanes 9 Deportivo Mandiyú 0

Frontera 2 Paso a Paso 1

Deportivo Cristal 3 Deportivo Piltri 1

Las Nietas 0 FC Bolsón 0

Poder Femenino 1 Fanáticas XND 0

Alianza Ñorquincó 1 Talleres 1

San Francisco 2 La Cai 0

Libre: Andina Muebles

POSICIONES

1° Deportivo Cristal 37pts

2° Arrayanes 34pts

3° FC Bolsón 25pts

4° Frontera 25pts

5° Alianza Ñorquincó 21pts

6° Paso a Paso 19pts

7° Poder Femenino 17pts

8° La Cai 17pts

9° San Francisco 16pts

10° Deportivo Piltri 13pts

11° Las Nietas 12pts

12° Talleres 12pts

13° Fanáticas XND 11pts

14° Andina Muebles 9pts

15° Deportivo Mandiyú 3pts

GOLEADORA

Damaris Solis (Arrayanes) 21 goles

ULTIMA FECHA

Sábado – Cancha El Polaco:

11hs Deportivo Piltri vs La Cai

12hs Arrayanes vs Deportivo Cristal

13hs Andina Muebles vs Fanaticas XND

14hs Poder Femenino vs Alianza Ñorquincó

15hs Paso a Paso vs Deportivo Mandiyú

16hs San Francisco vs Frontera

17hs Talleres vs Las Nietas

Libre: FC Bolsón