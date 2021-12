Unión del Sur es el primer campeón de Afca

Unión del Sur derrotó ayer como local a Frontera de Lago Puelo por 2 a 1 y se consagró campeón de la primera edición del torneo de Primera División masculina de la Asociación de Fútbol Comarca Andina (AFCA). A falta de dos fechas, aún resta saber quiénes se consagrarán en Reserva y la Primera División femenina.

Unión del Sur gritó campeón en su casa. Tuvo un duelo muy disputado ante Frontera, quien se puso en ventaja con el tanto de Francisco Jenking. Pero apareció Facundo Saavedra (goleador del certamen con 6 tantos) en dos oportunidades para asegurar el titulo del equipo del barrio Obrero a falta de dos jornadas.

Por su parte, en el segundo turno, y con transmisión de La Orsai Deportiva, jugaron El Globito y Deportivo Mandiyú con triunfo del primero por 3 a 1 y así mantener la buena imagen que viene mostrando en los últimos partidos. La tarde arrancó con el empate en Reserva entre el local y Frontera. Este domingo se juega en la cancha de Torino.

RESULTADOS

Reserva:

Unión del Sur 2 (Diego Volpe y Alen Alegría)

Frontera 2 (Axel Rodríguez y Mateo Prieto)

Primera Masculina:

Unión del Sur 2 (Facundo Saavedra 2)

Frontera 1 (Francisco Jenking)

El Globito 3 (Damián Gómez, Ángel Trecaman y Pedro Contreras)

Deportivo Mandiyú 1 (Bruno Curín)

PROGRAMACION DOMINGO

11hs Estudiantes vs Frontera (Reserva)

13hs El Globito vs Frontera (Primera Masculina)

15hs Estudiantes vs Deportivo Mandiyú (Primera Femenina)

17hs Estudiantes vs Deportivo Mandiyú (Primera Masculina)

POSICIONES

Primera División:

1° Unión del Sur 21pts

2° Estudiantes 10pts

3° El Globito 9pts

4° Deportivo Mandiyú 6pts

5° Frontera 1pto

Reserva:

1° Deportivo Mandiyú 9pts

2° Frontera 7pts

3° Unión del Sur 7pts

4° Estudiantes 3pts

Femenino:

1° Frontera 7pts

2° Estudiantes 4pts

3° Deportivo Mandiyú 0pto