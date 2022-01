Dago Pais, el comarcal que brilla en el rugby francés

El rugbier bolsonese Dago Pais se encuentra militando en Peyreohade Sport Rugby perteneciente a la Liga Federal 1 de Francia y en su viaje de visita a El Bolsón estuvo en La Orsai Deportiva hablando de todo: de su paso por España, su actualidad en el rugby francés, su futuro y, por supuesto, le dedicó unas palabras a Jabalíes RC, club que lo vio nacer.

-¿Cómo fue ese salto de Jabalíes al club Vitoria Gaztedi de España?

-Todo salió de un segundo para el otro. Si bien había enviado mi curriculum con videos, el club me contactó por whatsapp y me preguntó cuándo podía viajar. Obviamente me fui ni bien pude y terminé jugando dos años, donde conocí muy buenas personas, me llevé muchos amigos y en lo deportivo mejoré bastante el scrum porque en España se hace mucho énfasis en esta formación.

-De ahí te tocó pasar a Francia, que en el mundo del rugby es como estar en las grandes ligas.

-Uno de chico siempre apunta a querer lo mejor y jugar profesionalmente. Fui a España con el objetivo de poder dar el salto y ver hasta dónde llegar. Pasó que un amigo con contactos me hizo de referencia en el Peyreohade Sport Rugby y me terminaron llamando. Me vieron como un proyecto por mi edad, sólo me pidieron que aprendiera algo de francés.

-¿Sentiste la diferencia en el nivel de rugby?

-Bastante. A la hora del juego es mucho más móvil, es parecido a Argentina. Tratan de que se un juego fluido y utilizan mucho a los bucks, por eso tratan de pulir los scrums y los lines para generar juego desde las formaciones fijas. Ver el rugby profesional francés en persona es otro mundo.

-¿Pudiste seguir a Jabalíes RC en el 2021?

-Te lo digo con el pecho inflado, los seguí por instagram todo el tiempo. Tenía muchas ganas de estar ahí con ellos jugando, pero por el momento no puede ser. Asimismo me pone muy feliz el crecimiento que está teniendo el club año tras año. Está claro que mi idea es volver en un futuro a dar una mano porque es mi camiseta, es un sentimiento.

-¿Cuál es tu meta en Europa?

-Llegar hasta donde me de el cuerpo y el nivel, hasta donde se pueda. Ya el estar en el rugby francés es muy importante y mi objetivo a corto plazo es jugar un año más en el Peyreohade Sport Rugby y terminar de aprender su idioma. Desde que llegué a Europa tuve que salir de la zona de confort y esto hizo que haya probado hasta oficios que no sabía que podía hacer. Al fin y al cabo hay que ir probando para saber en que uno es bueno y puede ayudar.

