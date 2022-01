Torino se trajo un punto de Pilcaniyeu

Torino de El Bolsón empató ayer sin goles en si visita a Nehuen de Pilcaniyeu en lo que fue el arranque de la 4ta edición de la Copa Bariloche perteneciente a la Liga de Fútbol de Bariloche (Lifuba). El «Toro» tuvo sus chances para ganar el juego, pero no estuvo efectivo. En la próxima fecha debuta Deportivo Cristal. (Foto: Yocelyn Guzman)

Arrancó una nueva edición de la Copa Bariloche y nuevamente estarán los dos equipos bolsoneses (Torino y Deportivo Cristal) en el mismo grupo, en esta oportunidad en la Zona E junto a Nehuen de Pilcaniyeu. Cabe destacar que el sistema de juego será de ida y vuelta y clasificarán a la siguiente instancia los dos primeros.

En este marco, quién debutó ayer fue Torino de visitante en Pilcaniyeu. El encuentro fue trabado y con mucho viento, pero con situaciones para ambos equipos. En cuanto a Torino, la primera fue en el arranque del encuentro en los pies de Juan Jordi y su definición se fue por arriba del travesaño y el mismo delantero del «Toro» tuvo otra, pero en esta oportunidad fue el arquero quien le ahogó el grito de gol. Mientras que el local también tuvo su mano a mano que no supo aprovechar.

En el complemento el equipo del barrio Irigoyen se plantó unos metros más arriba a pesar del viento en contra con el único objetivo de llevarse los tres puntos. Franco Calfuquir tuvo su mano a mano que no pudo concretar y el goleador Pal Lucero se despachó con una volea que por poco no terminó dentro del arco.

Fue empate sin goles que no cayó mal en el «Toro» teniendo presente que fue el primer partido dentro de su preparación física para este 2022 y fue en una cancha compleja como la de Pilcaniyeu. El próximo fin de semana será el turno de Deportivo Cristal, que recibirá en su cancha a Nehuen.

RESULTADOS

Nehuen 0 Torino 0

Las Piedritas 0 Puerto Moreno 4

Martín Güemes 3 Chicago 3

Independiente 1 Dina Huapi 3

Estrella del Sur 0 Arco Iris 0

PROXIMA FECHA

Deportivo Cristal vs Nehuen

Luna Park vs Estrella del Sur

Pincharratas vs Martín Güemes

Lacar vs Las Piedritas

Alas Argentinas vs Independiente

POSICIONES – ZONA E

1° Torino 1pto (0)

2° Nehuen 1 pto (0)

3° Deportivo Cristal