Los bolsoneses cayeron fuera de casa

Los equipos bolsoneses, Torino y Deportivo Cristal, cayeron el fin de semana en sus lluviosas visitas a Dina Huapi y Bariloche por la tercera fecha del Torneo Apertura 2022 de la Liga de Fútbol de Bariloche (Lifuba). El «Toro» perdió el invicto, mientras que el «Cristalero» aún no logró sumar puntos.

Paso la tercera entrega del Torneo Apertura 2022 de Lifuba y tanto Torino como Deportivo Cristal tuvieron que viajar hasta la ciudad de los lagos para afrontar sus respectivos encuentros con el claro objetivo de sumar de a tres y pensar en los puestos de arriba.

El sábado fue el turno del conjunto del barrio Esperanza ante Chicago cayendo 3 a 1 con los tantos para al ganador de Maximiliano Gonzalez (2) y Matías Mayner, para los comarcales marcó Jairo Brondo. Mientras que el domingo los del barrio Irigoyen chocaron en Dina Huapi sin suerte perdieron 1 a 0 con el gol de Juan Pablo Fuentes. Estos fueron todos los resultados, posiciones y lo que viene:

RESULTADOS

Chicago 3 Deportivo Cristal 1

Dina Huapi 1 Torino 0

Cruz del Sur 1 Puerto Moreno 0

Arco Iris 2 Pincharratas 0

Martín Güemes 2 Alas Argentinas 2

Estudiantes Unidos 3 Luna Park 0

POSICIONES

1° Cruz del Sur 9pts

2° Estudiantes Unidos 9pts

3° Dina Huapi 7pts

4° Torino 4pts

5° Pincharratas 4pts

6° Alas Argentinas 4pts

7° Chicago 4pts

8° Arco Iris 4pts

9° Puerto Moreno 3pts

10° Luna Park 1pto

11° Martin Güemes 1pto

12° Deportivo Cristal 0pto

PROXIMA FECHA

Torino vs Arco Iris

Deportivo Cristal vs Martin Güemes

Estudiantes Unidos vs Cruz del Sur

Alas Argentinas vs Dina Huapi

Luna Park vs Pincharratas

Puerto Moreno vs Chicago