Torino empató y el «Cristalero» no pudo sumar

Los equipos bolsoneses, Torino y Deportivo Cristal, no pudieron ganar el fin de semana en sus visitas a tierras barilochenses por la quinta fecha del Torneo Apertura 2022 de la Liga de Fútbol de Bariloche (Lifuba). El «Toro» empató ante Pincharratas, mientras que Deportivo Cristal cayó en Dina Huapi.

Los dos equipos de El Bolsón no tuvieron el mejor fin de semana posible cosechando solo un punto entre ambos. Justamente quien sumó fue Torino en su partido del sábado en la dura cancha de Pincharratas y lo hizo gracias al empate en el complemento marcado por Ivan Bahamonde.

Por su parte, ya el domingo fue el turno de presentarse de Deportivo Cristal en Dina Huapi. El local marcó diferencias en el tanteador a través de los tantos de Agustín Cotaro y Pedro Lozano; mientras que Mauricio Bonillo estampó el descuento para los bolsoneses. Estos fueron todos los resultados y posiciones:

RESULTADOS

Dina Huapi 2 Deportivo Cristal 1

Pincharratas 1 Torino 1

Puerto Moreno 3 Martin Güemes 0

Arco Iris 0 Alas Argentinas 1

Chicago 2 Estudiantes Unidos 1

Cruz del Sur 3 Luna Park 1

POSICIONES

1° Cruz del Sur 13pts

2° Dina Huapi 11pts

3° Estudiantes Unidos 10pts

4° Pincharratas 8pts

5° Alas Argentinas 8pts

6° Chicago 8pts

7° Arco Iris 7pts

8° Puerto Moreno 7pts

9° Torino 5pts

10° Deportivo Cristal 3pts

11° Luna Park 1pto

12° Martin Güemes 1pto

PROXIMA FECHA

Deportivo Cristal vs Arco Iris

Luna Park vs Torino

Cruz del Sur vs Chicago

Puerto Moreno vs Dina Huapi

Estudiantes Unidos vs Martin Güemes

Alas Argentinas vs Pincharratas