Jabalíes no pudo en el arranque del Patagónico

Jabalíes RC de El Bolsón cayó el fin de semana como visitante ante Chenque Rugby Club de Comodoro Rivadavia por 20 a 17 en el arranque del Torneo Regional Patagónico de rugby. También hubo duelo en Intermedia con triunfo para los locales. Los comarcales recibirán en la próxima fecha a Bigornia RC.

No fue el arranque deseado para Jabalíes. En este nuevo inicio en un Torneo Regional Patagónico visitó a Chenque Rugby Club en Comodoro Rivadavia. Viajó con un muy buen plantel para afrontar los duelos de Primera e Intermedia, con el claro objetivo de ser nuevamente animador del certamen. Cabe remarcar que los dos finalistas enfrentarán al tercero del Regional del NEA y al cuarto de Oeste buscando la clasificación al Torneo del Interior B.

El encuentro en Primera tuvo a los bolsoneses arriba en el marcador durante gran parte del juego. Pero los locales, quienes supieron utilizar a su favor el viento habitual en Comodoro Rivadavia, lograron dar vuelta el tanteador sobre el final del partido para llevarse la victoria por 20 a 17.

También se enfrentaron en la categoría Intermedia y en un duelo parejo la victoria quedó en manos de Chenque Rugby Club por 27 a 19. Este sábado Jabalíes tendrá revancha cuando reciba desde las 14 a Bigornia RC. Estos fueron todos los resultados y los cruces de la próxima fecha:

RESULTADOS

Bigornia RC 3 Trelew RC 18

Roca RC 17 Deportivo Portugués 27

Chenque RC 20 Jabalíes RC 17

2DA FECHA

Jabalíes RC vs Bigornia RC

Deportivo Portugués vs Trelew RC

Chenque RC vs Roca RC