Jabalíes se recuperó con una contundente victoria

Jabalíes de El Bolsón recuperó rápidamente la sonrisa este fin de semana tras derrotar claramente a Bigornia RC por 44 a 13 por la segunda fecha del Torneo Regional Patagónico de rugby. La Intermedia también jugó ante los de Rawson consiguiendo su primera victoria del año.

El conjunto bolsonese buscaba dejar rápidamente atrás ante su gente la caída en el debut como visitante frente a Chenque RC y ya en los primeros 40 minutos de juego lo estampó en la cancha y resultado yéndose al descanso 35 a 6. Los comarcales marcaron claras diferencias a través de los line y las formaciones móviles.

En el complemento Jabalíes bajó su intensidad, por lo que el juego se emparejó. Fue 44 a 13 final para los bolsoneses y de esta manera quedar escoltas de Deportivo Portugués con 6 unidades. También tuvo acción la Intermedia y se recuperó de gran manera de la derrota inicial con victoria por 26 a 16 ante los chubutenses.

RESULTADOS 2DA FECHA

Jabalíes RC 44 Bigornia RC 13

Deportivo Portugués 35 Trelew RC 12

Chenque RC 10 Roca RC 23

PROXIMA FECHA

Roca RC vs Jabalíes RC

Deportivo Portugués vs Bigornia RC

Trelew RC vs Chenque RC

POSICIONES

1° Deportivo Portugués 9pts

2° Jabalíes RC 6pts

3° Roca RC 4pts

4° Trelew RC 4pts

5° Chenque RC 4pts

6° Bigornia RC 0pto