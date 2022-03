Al «Cristalero» se le escapó en el final

Deportivo Cristal tenía todo para llevarse el duelo bolsonese ante Torino por la octava fecha del Torneo Apertura 2022 de la Liga de Fútbol de Bariloche (Lifuba), pero apareció la zurda de Francisco Cárdenas para terminar repartiendo puntos. En Reserva también se dio un empate sobre el final. (Foto: Juli Distasio. Hace clic AQUI para ver todas sus fotos)

Un gran marco de público se acercó el domingo al nuevo estadio de Deportivo Cristal ubicado en el barrio Esperanza de El Bolsón. Si bien tanto el local como Torino no están en la disputa por la punta del certamen de Lifuba, siempre el duelo comarcal es importante de cara a lo que resta del campeonato.

El encuentro estuvo parejo y luchado en el medio campo. Los goles llegaron en el complemento: primero Lucas Cabral puso en ventaja al «Cristalero», pero a falta de un par de minutos para el cierre del juego y tras un córner, Francisco Cárdenas clavo un zurdazo al lado del palo derecho de Daniel Pereyra para estampar el 1 a 1 final.

RESULTADOS

Deportivo Cristal 1 Torino 1

Estudiantes Unidos 7 Arco iris 0

Cruz del Sur 1 Dina Huapi 2

Puerto Moreno 2 Pincharratas 0

Chicago 2 Martin Guemes 1

Alas Argentinas 3 Luna Park 0

POSICIONES

1° Estudiantes Unidos 17pts

2° Alas Argentinas 17pts

3° Puerto Moreno 16pts

4° Cruz del Sur 16pts

5° Chicago 15pts

6° Dina Huapi 15pts

7° Deportivo Cristal 10pts

8° Torino 9pts

9° Pincharratas 8pts

10° Arco Iris 7pts

11° Luna Park 2pts

12° Martin Güemes 1pto

PROXIMA FECHA

Torino vs Puerto Moreno

Alas Argentinas vs Deportivo Cristal

Martin Guemes vs Luna Park

Dina Huapi vs Chicago

Pincharratas vs Estudiantes Unidos

Arco Iris vs Cruz del Sur