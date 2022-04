Jabalíes estuvo cerca de un importante triunfo

Jabalíes de El Bolsón cayó ajustadamente el domingo por 27 a 22 en su visita a Roca Rugby Club por la tercera fecha del Torneo Regional Patagónico de rugby. Los comarcales estuvieron cerca de al menos empatar el encuentro. En Intermedia fue clara la victoria para los locales por 66 a 0. (Foto: Leonardo Fraternali)

Hasta el valle de Rio Negro viajó el representativo de Jabalíes con los planteles de Mayores e Intermedia por una nueva fecha del Torneo Regional Patagónico. El encuentro era relevante para las aspiraciones del primer equipo bolsonese de mantenerse cerca del líder Deportivo Portugués.

El duelo fue muy parejo durante todo el encuentro y sólo detalles fueron marcando el rumbo del tanteador. En el primer tiempo predominaron los penales convertidos por Lucas Pereyra (5) para el local y por Francisco Harmath (3) para la visita. Así se fueron al descanso 15 a 9 para Roca Rugby Club.

En el complemento llegó el try para los comarcales de la mano de Fenner, pero el local también apoyó en dos oportunidades para ponerse en ventaja cerca del final. El cierre fue a puro empuje de Jabalíes buscando al menos la igualdad, pero los locales aguantaron la embestida y se quedaron con la victoria por 27 a 22.

RESULTADOS 3RA FECHA

Roca RC 27 Jabalíes RC 22

Trelew RC 34 Chenque RC 14

Deportivo Portugués 24 Bigornia C 23

PROXIMA FECHA

Jabalíes RC vs Deportivo Portugués

Bigornia C vs Chenque RC

Trelew RC vs Roca RC

POSICIONES

1° Deportivo Portugués 13pts

2° Trelew RC 9pts

3° Roca RC 8pts

4° Jabalíes RC 7pts

5° Chenque RC 4pts

6° Bigornia RC 1pto