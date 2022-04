Borrón y cuenta nueva para el «Cristalero»

Deportivo Cristal de El Bolsón no tuvo una buena tarde y cayó el fin de semana como visitante ante Alas Argentinas por 6 a 1 en un encuentro perteneciente a la novena fecha del Torneo Apertura 2022 de la Liga de Fútbol de Bariloche (Lifuba). Con este resultado, el «Cristalero» se quedó sin chances de acceder a la instancia final.

Rápidamente quedará en el olvido el fin de semana pasado para Deportivo Cristal. En su visita al líder Alas Argentinas de Bariloche, no pudo al menos rescatar un empate para continuar sumando en el certamen. Fue 6 a 1 para los locales, el descuento para los bolsoneses fue de José Veloso. Resultados, posiciones y lo que viene:

RESULTADOS

Alas Argentinas 6 Deportivo Cristal 1

Torino 1 Puerto Moreno 0

Pincharratas 1 Estudiantes Unidos 4

Arco Iris 0 Cruz del Sur 1

Dina Huapi 3 Chicago 0

Martin Güemes 0 Luna Park 1

POSICIONES

1° Estudiantes Unidos 20pts

2° Alas Argentinas 20pts

3° Cruz del Sur 19pts

4° Dina Huapi 18pts

5° Puerto Moreno 16pts

6° Chicago 15pts

7° Torino 12pts

8° Deportivo Cristal 10pts

9° Pincharratas 8pts

10° Arco Iris 7pts

11° Luna Park 5pts

12° Martin Güemes 1pto

PROXIMA FECHA

Estudiantes Unidos vs Torino

Puerto Moreno vs Alas Argentinas

Cruz de Sur vs Pincharratas

Martín Güemes vs Dina Huapi

Chicago vs Arco Iris

Luna Park vs Deportivo Cristal