Victorias de los punteros en Afca

Deportivo Mandiyú en la rama masculina y El Refugio entre las chicas ganaron el domingo sus respectivos partidos pertenecientes a la segunda fecha del torneo de la Asociación de Fútbol Comarca Andina (Afca) y lideran las posiciones. Por su parte, en Reserva manda El Refugio y en quinta, Frontera de Lago Puelo.

Pasó el domingo la segunda fecha del torneo de la Asociación de Fútbol Comarca Andina en las canchas de Gendarmería de El Bolsón y Deportivo Mandiyú con seis goleadas y un duelo con nueve tantos. Tanto Deportivo Mandiyú como El Refugio aprovecharon para subirse a la punta del certamen en la división mayor. Estos fueron los resultados, posiciones y lo que viene:

RESULTADOS

Primera Masculino:

El Refugio 1 Pampa Mallín 6

Deportivo Mandiyú 5 Estudiantes 4

Primera Femenina:

El Refugio 4 Pampa Mallín 0

Deportivo Mandiyú 0 Estudiantes 3

Reserva:

El Refugio 5 Pampa Mallín 0

Deportivo Mandiyú 1 Estudiantes 5

5ta División:

Deportivo Mandiyú 6 Atlético 0

POSCIONES

Primera Masculino:

1° Deportivo Mandiyú 4pts

2° Pampa Mallín 3pts

3° Estudiantes 3pts

4° Unión del Sur 2pts

5° Frontera 1pto

6° El Refugio 0pto

Primera Femenina:

1° El Refugio 6pts

2° Arrayanes 3pts

3° Estudiantes 3pts

4° Frontera 0pto

5° Deportivo Mandiyú 0pto

6° Pampa Mallín 0pto

Reserva:

1° El Refugio 6pts

2° Estudiantes 3pts

3° Unión del Sur 3pts

4° Frontera 3pts

5° Deportivo Mandiyu 0pto

6° Pampa Mallín 0pto

5ta División:

1° Frontera 6pts

2° Deportivo Mandiyú 6pts

3° El Refugio 3pts

4° Unión del Sur 0pto

5° Atlético 0pto

PROXIMA FECHA

Deportivo Mandiyú vs El Refugio

Pampa Mallín vs Unión del Sur

Estudiantes vs Frontera