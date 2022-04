Torino cosechó una gran victoria ante el «Portuario»

Torino de El Bolsón consiguió el domingo una gran victoria ante Puerto Moreno por la novena fecha del Torneo Apertura 2022 de la Liga de Fútbol de Bariloche (Lifuba) gracias al tanto marcado por Franco Calfuquir. Con esta victoria los comarcales quedaron a 6 puntos de los puestos de clasificación. (Más fotos de Juli Distasio haciendo clic AQUI)

Tras el empate en el duelo bolsonese, Torino recibió en el Estadio Municipal de El Bolsón a Puerto Moreno de Bariloche con el objetivo de volver a la senda del triunfo y así fue tras el tanto de Franco Calfuquir para decretar el único tanto del partido. Estos fueron todos los resultados, posiciones y lo que viene:

RESULTADOS

Torino 1 Puerto Moreno 0

Alas Argentinas 6 Deportivo Cristal 1

Pincharratas 1 Estudiantes Unidos 4

Arco Iris 0 Cruz del Sur 1

Dina Huapi 3 Chicago 0

Martin Güemes 0 Luna Park 1

POSICIONES

1° Estudiantes Unidos 20pts

2° Alas Argentinas 20pts

3° Cruz del Sur 19pts

4° Dina Huapi 18pts

5° Puerto Moreno 16pts

6° Chicago 15pts

7° Torino 12pts

8° Deportivo Cristal 10pts

9° Pincharratas 8pts

10° Arco Iris 7pts

11° Luna Park 5pts

12° Martin Güemes 1pto

PROXIMA FECHA

Estudiantes Unidos vs Torino

Puerto Moreno vs Alas Argentinas

Cruz de Sur vs Pincharratas

Martín Güemes vs Dina Huapi

Chicago vs Arco Iris

Luna Park vs Deportivo Cristal