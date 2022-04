Jabalíes y una victoria categórica para ilusionarse

Jabalíes de El Bolsón tuvo una gran actuación el domingo ante Deportivo Portugués de Comodoro Rivadavia derrotándolo por un contundente 45 a 19 por la cuarta fecha del Torneo Regional Patagónico de rugby. Con esta victoria, los bolsoneses quedaron escoltas y llegan a la fecha final con las chances intactas. En Intermedia también fue triunfo local por 38 a 21.

Gran actuación la que tuvo Jabalíes el domingo en su linda cancha de El Bolsón. Fueron quince minutos en los que la visita mostró su potencial, pero en la primera que tuvo Jabalíes terminó en el try de Carballo. Tras el 7 a 0, el local tomó impulso y se despachó con tres tries más marcados por Carballo, Contreras y El Khazen. Sobre el cierre llegó el descuento de Deportivo Portugués para el 24 a 7.

El arranque del complemento lo tuvo muy enchufado a Jabalíes reflejados en el in goal rival con dos tries más de Carballo y Sibeleau. Minutos más tarde apoyó Harmath para estirar la diferencia a 38 puntos. Los comodorenses lograron descontar para cerrar el partido 45 a 19 a favor de Jabalíes.

Con este resultado, los bolsoneses se ubican en la segunda colocación junto a Roca Rugby Club y llega a la última fecha del certamen Regional con las chances intactas de meterse en la disputa por un lugar en el próximo Torneo del Interior B. Estos fueron todos los resultados y posiciones:

RESULTADOS 4TA FECHA

Jabalíes RC 45 Deportivo Portugués 19

Trelew RC 10 Roca RC 33

Bigornia 39 Chenque 36

PROXIMA FECHA

Jabalíes RC vs Trelew RC

Roca RC vs Bigornia

Deportivo Portugués vs Chenque RC

POSICIONES

1° Deportivo Portugués 13pts

2° Roca RC 12pts

3° Jabalíes RC 12pts

4° Trelew RC 9pts

5° Chenque RC 4pts

6° Bigornia RC 5pts