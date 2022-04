El Bolsón arrancó pisando fuerte en el torneo de la ACHLS

Handball El Bolsón y la Escuela Municipal de El Bolsón arrancaron el fin de semana la temporada oficial de la Asociación Civil Handball de los Lagos del Sur (ACHLS) cosechando seis triunfos entre ambas ramas. Este sábado volverán a jugar, esta vez de local en el Polideportivo de la ciudad ante el CEF N°7. (Foto: Jose Luis Reybaud)

Luego de varios encuentros amistosos y certámenes de verano, la ACHLS puso primera el fin de semana con la temporada oficial con el desarrollo de 15 partidos en las distintas ramas y categorías llevados a cabo entre el gimnasio municipal Enrique Barbagelata de Villa La Angostura y tres sedes barilochenses.

Los bolsoneses jugaron el domingo en el Gimnasio Panonia de la ciudad de los lagos con siete juegos establecidos frente a los representativos de San Esteban. En la rama femenina, la Escuela Municipal de El Bolsón ganó sus tres partidos (dos en Mayores y uno en Menores); mientras que Handball El Bolsón ganó en Menores, Cadetes y Mayores. Estos fueron sus resultados y lo que se le viene:

RESULTADOS

Menores Varones:

San Esteban 20 Handball El Bolsón 23

Menores Damas:

San Esteban 6 Escuela Municipal El Bolsón 48

Cadetes Varones:

San Esteban 19 Handball El Bolsón 39

Mayores Varones:

San Esteban A 29 Handball El Bolsón 16

San Esteban B 10 Handball El Bolsón 0

Mayores Damas:

San Esteban B 16 Escuela Municipal El Bolsón 36

San Esteban A 20 Escuela Municipal El Bolsón 23

PROGRAMACION DEL SABADO

Polideportivo El Bolsón

10hs Handball El Bolsón vs CEF N°7 (Menores Varones)

11:15hs Escuela Municipal El Bolsón vs CEF N°7 (Menores Damas)

12:30hs Handball El Bolsón vs CEF N°7 (Cadetes Varones)

13:45hs Escuela Municipal El Bolsón vs CEF N°7 (Cadetes Damas)