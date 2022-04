El «Cristalero» volvió al triunfo con una goleada

Deportivo Cristal de El Bolsón tuvo una gran actuación el sábado por la décima fecha del Torneo Apertura 2022 de la Liga de Fútbol de Bariloche (Lifuba) derrotando como visitante a Luna Park de Bariloche por 5 a 1. El «Cristalero» cierra el certamen de local ante Puerto Moreno (Foto: Laura Vera)

El conjunto bolsonese dejó rápidamente atrás la derrota del fin de semana pasado con una destacada goleada a domicilio. Fue 5 a 1 ante Luna Park y en Bariloche gracias a los tantos de Orión Funes (2), Mateo Meoqui, Franco Muñoz y Mauro Sandoval. De esta manera llegó a los 13 puntos en el certamen. Estas son las estadisticas:

RESULTADOS

Estudiantes Unidos 5 Torino 1

Luna Park 1 Deportivo Cristal 5

Puerto Moreno 0 Alas Argentinas 1

Cruz del Sur 6 Pincharratas 0

Martín Güemes 2 Dina Huapi 6

Arco Iris 2 Chicago 3

POSICIONES

1° Estudiantes Unidos 23pts

2° Alas Argentinas 23pts

3° Cruz del Sur 22pts

4° Dina Huapi 21pts

5° Chicago 18pts

6° Puerto Moreno 16pts

7° Deportivo Cristal 13pts

8° Torino 12pts

9° Pincharratas 8pts

10° Arco Iris 7pts

11° Luna Park 5pts

12° Martin Güemes 1pto

PROXIMA FECHA

Torino vs Cruz del Sur

Deportivo Cristal vs Puerto Moreno

Dina Huapi vs Luna Park

Arco Iris vs Martín Güemes

Alas Argentinas vs Estudiantes Unidos

Pincharratas vs Chicago