Torino cayó en su visita al «Bruno Tarrini»

Torino de El Bolsón cayó el domingo ante Estudiantes Unidos de Bariloche por 5 a 1 por la décima fecha del Torneo Apertura 2022 de la Liga de Fútbol de Bariloche (Lifuba) y ya piensa en lo que resta de la Copa Bariloche. El «Toro» cierra ante Cruz del Sur. (Foto: Walter Umaña)

Torino viajó el domingo a Bariloche para enfrentar en el «Bruno Tarrini» a uno de los líderes del certamen, Estudiantes Unidos. Fue una clara victoria para los locales por 5 a 1 y el «Toro» ya piensa en lo que resta la fase de grupos de la Copa Bariloche. El tanto del equipo bolsonese fue marcado por Mateo Siccardi. Estas son las estadísticas:

RESULTADOS

Estudiantes Unidos 5 Torino 1

Luna Park 1 Deportivo Cristal 5

Puerto Moreno 0 Alas Argentinas 1

Cruz del Sur 6 Pincharratas 0

Martín Güemes 2 Dina Huapi 6

Arco Iris 2 Chicago 3

POSICIONES

1° Estudiantes Unidos 23pts

2° Alas Argentinas 23pts

3° Cruz del Sur 22pts

4° Dina Huapi 21pts

5° Chicago 18pts

6° Puerto Moreno 16pts

7° Deportivo Cristal 13pts

8° Torino 12pts

9° Pincharratas 8pts

10° Arco Iris 7pts

11° Luna Park 5pts

12° Martin Güemes 1pto

PROXIMA FECHA

Torino vs Cruz del Sur

Deportivo Cristal vs Puerto Moreno

Dina Huapi vs Luna Park

Arco Iris vs Martín Güemes

Alas Argentinas vs Estudiantes Unidos

Pincharratas vs Chicago