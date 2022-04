Empate con sabor a victoria para Antin

(Por Francisco Butler)- El pugilista bolsonese César «Gato» Antin consiguió un buen empate en las tarjetas en la ciudad inglesa de Manchester ante el campeón invicto local, Luke Evans, mostrando su mejor versión en la categoría súper ligero de hasta 64 kilos. El comarcal mandó a la lona a su oponente y no sufrió cortes ni caídas, no obstante el jurado dictaminó empate. «Con esta buena pelea se me abrieron nuevas puertas. Voy a ver si la próxima es en Europa o Argentina», tiró en La Orsai Deportiva.

César Antin pisó fuerte en el Manchester Arena de la ciudad homónima ante el crédito local, Luke Evans, quien mantuvo el invicto tras un polémico fallo que sentenció empate a pesar de que el británico fue a la lona y le contaron 8 segundos. El comarcal sufrió descuentos de un punto en el segundo y cuarto round motivo por el cual pudo emparejarse la cuenta final del jurado local.

A pesar de la diferencia de peso y de alcance en favor del británico, el argentino mostró una condición óptima con mucha velocidad, inteligencia para atacar, defenderse, dominar el ring y no recibir cortes ni golpes claros. El corto plazo lo encontrará en Argentina para visitar a su familia y luego verá las opciones de pelea, repetir una cita en Europa o pelear en su país.

