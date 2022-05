Michelena la metió y le dio la victoria al «Aurinegro»

El jugador comarcal José Michelena marcó el sábado sobre el final del partido para su Deportivo Madryn ante Chaco For Ever por la 13ra fecha del torneo de Primera Nacional. El delantero ya suma tres goles en el certamen, todos marcados sobre el cierre del encuentro.

Otra tarde significativa para José Michelena y su «Aurinegro». El ex Deportivo Cristal de El Bolsón marcó sobre la hora el 3 a 2 ante Chaco For Ever (quien hasta entonces era el único invicto del certamen), hizo gritar a todo el público local y le dio tres puntos muy importantes para meterse de lleno en puestos de Reducido.

Ya son tres los goles que suma Michelena en el certamen para seguir engrosando su cifra en el club, siendo el máximo goleador profesional del club de Puerto Madryn. Al tanto importante del fin de semana, vale recordar el empate sobre la hora que marcó ante Santamarina y el que marcó en la 11ra fecha para cerrar la victoria ante Atlanta.