El Bolsón juega en todas sus categorías

La Escuela Municipal de El Bolsón tuvo actividad los últimos dos fines de semana en la ciudad con un certamen 3 contra 3 y un lindo encuentro de Minibásquet. Mientras que este sábado se jugarán una serie de amistosos en categorías desde U17 hasta +35 años entre el local, El Hoyo y Lago Puelo.

El básquet bolsonese arrancó con todo y en las últimas dos semanas hubo actividad en los gimnasios deportivo de El Bolsón. Por un lado, se disputó un certamen 3 contra 3 en el Gimnasio Municipal categoría U15 y U17 con equipos locales y de El Bolsón; mientras que también se llevó adelante el domingo un encuentro de minibasquet en el Polideportivo categoría Cebollitas, Premini y Mini con presencia de la Escuela Municipal local, la de El Hoyo y el club San Martin de Esquel.

PROGRAMACION

Sábado – Polideportivo El Bolsón:

10hs El Bolsón (U17) vs El Hoyo (U17)

12hs El Bolsón (U19) vs Lago Puelo (Primera)

14hs El Hoyo (Primera) vs El Bolsón (U19)

16hs Lago Puelo (Primera) vs El Bolsón (Libre)

18hs El Bolsón (+35) vs El Hoyo (Primera)