La Liga Municipal define un título, ascensos y descensos

El Torneo Apertura de la Liga Municipal Femenina de Fútbol 7 de El Bolsón llegará este sábado a su final en las dos categorías: en la A sólo resta saber qué equipos serán los descendidos; mientras que en la B, tres equipos van en búsqueda del ascenso y del título de la divisional.

El Estadio Municipal de El Bolsón será este sábado el epicentro de una jornada llena de emociones en lo que será el cierre del Torneo Apertura de la Liga Municipal. En la A el título ya quedó en manos de Arrayanes, pero son cuatro los equipos los que lucharán por no descender junto a Paso a Paso. En la B, si El Refugio logra al menos un empate gritará campeón; mientras que Aby Construcciones necesita ganar por 4 goles para arrebatarle el segundo lugar a Los Nogales.

PROGRAMACION

Sábado – Estadio Municipal El Bolsón

Cancha 1:

11hs Deportivo Piltri vs San Francisco

12hs Impacto Femenino vs Racing

13hs Fanáticas XND vs Poder Femenino

14hs Los Nogales vs Deportivo Chopp

15hs FC Bolsón vs Arrayanes

Cancha 2:

11hs Las Nietas vs Paso a Paso

12hs Talleres vs Aby Construcciones

13hs Modo Fútbol vs El Rejunte

14hs Deportivo Luján vs El Refugio

15hs Alianza Ñorquincó vs Independiente

POSICIONES

División A:

1° Arrayanes 22pts

2° FC Bolsón 17pts

3° Alianza Ñorquincó 13pts

4° Poder Femenino 12pts

5° Las Nietas 12pts

6° Independiente 9pts

7° San Francisco 8pts

8° Fanáticas XND 7pts

9° Deportivo Piltri 7pts

10° Paso a Paso 1pto

División B:

1° El Refugio 26pts

2° Los Nogales 26pts

3° Aby Construcciones 23pts

4° Deportivo Chopp 21pts

5° Modo Fútbol 20pts

6° El Rejunte 20pts

7° Impacto Femenino 18pts

8° Deportivo Luján 16pts

9° Racing 14pts

10° Deportivo Talleres 10pts

GOLEADORAS

División A:

Paola Leiva (Alianza Ñorquincó) 9

División B:

Yesica Paredes (Los Nogales) 7

VALLA MENOS VENCIDA

División A:

Arrayanes (1 gol)

División B:

Los Nogales (5 goles)