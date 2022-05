Cuatro clubes en lo alto de AFCA

El torneo de la Asociación de Fútbol Comarca Andina (Afca) llevó adelante el domingo la sexta fecha del Torneo Apertura con diversos resultados. En Primera Masculina, Deportivo Mandiyú se recuperó ante Unión del Sur; en la Primera Femenina, ganaron los tres punteros; en Reserva, manda El Refugio; mientras que en Quinta el único puntero es Deportivo Mandiyú. Estos fueron todos los resultados y posiciones:

RESULTADOS

Primera Masculino:

El Refugio 2 Estudiantes 1

Deportivo Mandiyú 2 Unión del Sur 1

Frontera 0 Pampa Mallín 0

Primera Femenina:

El Refugio 4 Estudiantes 0

Deportivo Mandiyú 0 Arrayanes 5

Frontera 2 Pampa Mallín 0

Reserva:

El Refugio 3 Estudiantes 1

Frontera 3 Pampa Mallín 0

5ta División:

El Refugio 2 Atlético 2

Deportivo Mandiyú 3 Unión del Sur 0

Frontera 8 Pampa Mallín 0

POSCIONES

Primera Masculino:

1° Deportivo Mandiyú 13pts

2° Pampa Mallín 10pts

3° Estudiantes 6pts

4° Unión del Sur 6pts

5° Frontera 6pts

6° El Refugio 6pts

Primera Femenina:

1° El Refugio 12pts

2° Arrayanes 12pts

3° Frontera 12pts

4° Pampa Mallín 6pts

5° Estudiantes 3pts

6° Deportivo Mandiyú 0pto

Reserva:

1° El Refugio 14pts

2° Frontera 11pts

3° Estudiantes 10pts

4° Deportivo Mandiyú 10pts

5° Pampa Mallín 3pts

5ta División:

1° Deportivo Mandiyú 13pts

2° Frontera 12pts

3° El Refugio 11pts

4° Atlético 5pts

5° Unión del Sur 4pts

6° Pampa Mallín 0pto

Fair Play (suman las 4 categorías: amarilla 1 punto y roja 4 puntos):

1° Unión del Sur / Arrayanes 39pts

2° Frontera 50pts

3° Pampa Mallín 51pts

4° El Refugio 60pts

5° Deportivo Mandiyú 62pts

6° Estudiantes / Atlético 64pts

GOLEADORES

Primera Masculina: Bruno Curin (Deportivo Mandiyú) y Kevin Bahamonde (El Refugio) 5 goles

Primera Femenina: Laura Bahamonde (Frontera) 5 goles

Reserva: Mateo Prieto (Frontera) y Lautaro Mondaca (El Refugio) 6 goles

5ta División: Bautista Morales (El Refugio), Tomás Oyarzo (Deportivo Mandiyú) y Diego Moyano (Frontera) 5 goles

PROXIMA FECHA

Pampa Mallín vs El Refugio

Unión del Sur / Arrayanes vs Frontera

Estudiantes / Atlético vs Deportivo Mandiyú