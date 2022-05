Ya están los cruces de 8vos de la División B

El fútbol independiente de Afuca de El Bolsón tuvo el fin de semana el desarrollo de la séptima fecha con la particularidad de que ya están definidos los cruces de 8vos de final en la División B. Cabe destacar que en la máxima categoría Usina FC ganó los puntos, mientras que en la C queda pendiente el juego entre Unión Ñorquincó Jrs y Paso a Paso. El próximo sábado se disputarán cuatro partidos de 8vos en Epuyén y la C jugará en El Maitén. Estos fueron todos los resultados y posiciones:

RESULTADOS

División A:

Arrayanes 2 Real Palangana 1

Martín Güemes 2 Atlético Santa Fe 1

Racing 5 Los Nogales 3

Juventud B 2 Pura Química 1

Unión Ñorquincó 2 Pura Murra 0

Deportivo El Sauzal 3 Deportivo Chopp 1

Quemquemtreu 8 Juventud Unida 2

Costanera 7 Palosanto 1

Los Andes 2 La Aldea 2

El Granate 3 Dorados FC 1

División B:

Deportivo Black 0 Independiente 0

Costa del Azul 1 El Manso 0

Patagonia 5 El Mirador 1

Pagano FC 2 El Rejunte 1

Talleres 2 Los Nogales B 0

Quilmes 1 La Barra 0

Lago Epuyén 3 La Banda 2

Atlanta 3 Guaraníes 1

División C:

Deportivo Gloria 1 El Taladro 1

Paraje Entre Rios 3 Los Nogales Jrs 1

El Nacional 1 Rinconada 0

Racing B 2 Paso a Paso 0

POSICIONES

División A – Zona 1:

1° Usina FC 15pts

2° Racing 14pts

3° Quemquemtreu 13pts

4° Unión Ñorquincó 13pts

5° Deportivo El Sauzal 13pts

6° La Aldea 12pts

7° Los Andes 8pts

8° Pura Murra 7pts

9° Los Nogales 7pts

10° Deportivo Chopp 6pts

11° Juventud Unida 6pts

12° Las Piedritas 0pto

División A – Zona 2:

1° Juventud B 19pts

2° Arrayanes 15pts

3° El Granate 11pts

4° Real Palangana 10pts

5° Deportivo Cali 8pts

6° Pura Química 7pts

7° Martín Güemes 7pts

8° Atlético Santa Fe 6pts

9° Costanera 5pts

10° Dorados FC 4pts

11° Palosanto 0pto

División B – Zona 1:

1° Talleres 16pts

2° Independiente 14pts

3° Patagonia 13pts

4° Guaraníes 11pts

5° Atlanta 11pts

6° Los Nogales B 5pts

7° Deportivo Black 5pts

8° El Mirador 0pto

División B – Zona 2:

1° Quilmes 17pts

2° La Barra 16pts

3° Pagano FC 13pts

4° El Manso 9pts

5° La Banda 9pts

6° El Rejunte 6pts

7° Lago Epuyén 6pts

8° Costa del Azul 3pts

División C:

1° Paraje Entre Rios 17pts

2° El Nacional 16pts

3° Paso a Paso 13pts

4° Los Nogales Jrs 10pts

5° Racing B 9pts

6° Unión Ñorquincó Jrs 7pts

7° Rinconada 7pts

8° El Taladro 6pts

9° Deportivo Gloria 5pts

10° Juventud C 3pts

DIVISION B – CRUCES DE 8VOS

Talleres vs Costa del Azul

Independiente vs Lago Epuyén

Patagonia vs El Rejunte

Atlanta vs La Banda

Guaraníes vs El Manso

Deportivo Black vs Pagano FC

Los Nogales B vs La Barra

El Mirador vs Quilmes