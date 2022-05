Afca se puso al día y hubo cambios en las puntas

El torneo de la Asociación de Fútbol Comarca Andina (Afca) no debuto su andar a pesar de las intensas lluvias y durante el fin de semana jugó los cuatro partidos que tenía pendiente de la primera fecha. Las notas la dieron Arrayanes goleando a Deportivo Mandiyú y se trepó a la punta de la Primera Femenina; en la Primera Masculina sucedió algo similar con la victoria de Pampa Mallín sobre Frontera. Estos fueron todos los resultados y así están las posiciones y estadísticas:

RESULTADOS

Primera Masculino:

Pampa Mallín 4 Frontera 1

Primera Femenina:

Arrayanes 10 Deportivo Mandiyú 0

Pampa Mallín 0 Frontera 3

5ta División:

Pampa Mallín 0 Frontera 6

PROXIMA FECHA

El Refugio vs Deportivo Mandiyú

Unión del Sur/Arrayanes vs Pampa Mallín

Frontera vs Estudiantes/Atlético

POSCIONES

Primera Masculino:

1° Pampa Mallín 16pts

2° Deportivo Mandiyú 13pts

3° Estudiantes 9pts

4° Unión del Sur 9pts

5° Frontera 6pts

6° El Refugio 5pts

Primera Femenina:

1° Arrayanes 17pts

2° Frontera 16pts

3° El Refugio 15pts

4° Pampa Mallín 7pts

5° Estudiantes 4pts

6° Deportivo Mandiyú 1pto

Reserva:

1° El Refugio 17pts

2° Frontera 17pts

3° Deportivo Mandiyú 13pts

4° Estudiantes 10pts

5ta División:

1° El Refugio 17pts

2° Deportivo Mandiyú 16pts

3° Frontera 15pts

4° Unión del Sur 7pts

5° Atlético 5pts

6° Pampa Mallín 0pto

Fair Play (suman las 4 categorías: amarilla 1 punto y roja 4 puntos):

1° Unión del Sur / Arrayanes 62pts

2° Frontera 65pts

3° El Refugio 68pts

4° Deportivo Mandiyú 76pts

5° Pampa Mallín 80pts

6° Estudiantes / Atlético 81pts

GOLEADORES

Primera Masculina: Bruno Curin (Deportivo Mandiyú), Cristian Fernández (Unión del Sur) y Kevin Bahamonde (El Refugio) 5 goles

Primera Femenina: Laura Bahamonde (Frontera) 8 goles

Reserva: Mateo Prieto (Frontera) y Lautaro Mondaca (El Refugio) 6 goles

5ta División: Diego Moyano (Frontera) 8 goles