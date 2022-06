Los punteros no sueltan la cima

El torneo de la Asociación de Fútbol Comarca Andina (Afca) llevó adelante el domingo la octava fecha en las cuatro categorías. Los líderes se mantienen firme en la punta de sus divisionales a falta de dos fechas del cierre del certamen. El único que no pudo ganar fue Pampa Mallín tras empatar como visitante frente a Unión del Sur. Estos fueron todos los resultados y así están las posiciones y estadísticas:

RESULTADOS

Primera Masculino:

Unión del Sur 1 Pampa Mallín 1

El Refugio 1 Deportivo Mandiyú 9

Frontera 4 Estudiantes 2

Primera Femenina:

Arrayanes 5 Pampa Mallín 0

El Refugio 8 Deportivo Mandiyú 0

Frontera 4 Estudiantes 0

Reserva:

El Refugio 3 Deportivo Mandiyú 2

Frontera 6 Estudiantes 0

5ta División:

Unión del Sur 2 Pampa Mallín 0

El Refugio 1 Deportivo Mandiyú 0

Frontera 3 Estudiantes 2

PROXIMA FECHA

Frontera vs El Refugio

Deportivo Mandiyú vs Pampa Mallín

Estudiantes vs Unión del Sur

POSCIONES

Primera Masculino:

1° Pampa Mallín 17pts

2° Deportivo Mandiyú 16pts

3° Unión del Sur 10pts

4° Estudiantes 9pts

5° Frontera 9pts

6° El Refugio 5pts

Primera Femenina:

1° Arrayanes 20pts

2° Frontera 19pts

3° El Refugio 18pts

4° Pampa Mallín 7pts

5° Estudiantes 4pts

6° Deportivo Mandiyú 1pto

Reserva:

1° El Refugio 20pts

2° Frontera 20pts

3° Deportivo Mandiyú 13pts

4° Estudiantes 10pts

5ta División:

1° El Refugio 20pts

2° Frontera 18pts

3° Deportivo Mandiyú 16pts

4° Unión del Sur 10pts

5° Atlético 5pts

6° Pampa Mallín 0pto

Fair Play (suman las 4 categorías: amarilla 1 punto y roja 4 puntos):

1° Unión del Sur / Arrayanes 68pts

2° El Refugio 71pts

3° Frontera 76pts

4° Pampa Mallín 80pts

5° Deportivo Mandiyú 84pts

6° Estudiantes / Atlético 88pts

GOLEADORES

Primera Masculina: Bruno Curin (Deportivo Mandiyú) 9 goles

Primera Femenina: Laura Bahamonde (Frontera) 11 goles

Reserva: Mateo Prieto (Frontera) 9 goles

5ta División: Diego Moyano (Frontera) 8 goles