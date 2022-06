Matias Kennedy: De una fuerte lesión a Top10 Mundial

El rider bolsonese Matías Kennedy volvió al ruedo en abril tras una fuerte lesión con importantes logros finalizando en el cuarto lugar en el Campeonato Argentino y días más tarde en el Top10 en el Mundial Master de Descenso, todo en el Cerro Bayo de Villa La Angostura.

«Por el tipo de lesión que tuve, el médico no creía que podía llegar a correr en abril. Pero me recuperé bastante bien y pude estar presente», destacó Kennedy en el programa radial La Orsai Deportiva recordando lo que fue su golpe en la última carrera del 2021. «Obviamente no me pude desempeñar como me hubiese gustado, pero pude correr y participar en un Mundial con todo lo que implica eso», destacó.

En cuanto a lo que se viene, Kennedy enfatizó: «En mi cabeza ya tengo el mundial del próximo año. Espero estar bien físicamente para estar más cerca de la punta». La nota completa la podés escuchar haciendo clic AQUI