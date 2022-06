Pampa Mallín y El Refugio, los primeros dos campeones

Pampa Mallín, en Primera Masculina, y El Refugio, en Quinta División, ganaron el domingo sus respectivos encuentros pertenecientes a la novena fecha del torneo de la Asociación de Fútbol Comarca Andina (Afca) y se coronaron campeones en sus respectivas categorías. Este domingo se definen la Reserva y Primera Femenina.

Pasó una relevante fecha del certamen Apertura del fútbol de Afca con la definición por el título en dos categorías. En Primera Masculina, Pampa Mallín superó a Deportivo Mandiyú a domicilio y gritó campeón. Mientras que en Quinta, El Refugio superó en Lago Puelo a Frontera y le alcanzó para festejar una fecha antes.

Por su parte, Frontera a El Refugio derrotó en duelo directo, lo alcanzó en la cima y ahora hasta perdiendo por cinco tantos ante Deportivo Mandiyú será campeón. Mientras que en Primera Femenina, Arrayanes y El Refugio se enfrentarán el domingo para ver quién se consagra, teniendo presente que el empate favorece a las primeras. Estos fueron todos los resultados y así están las posiciones y estadísticas:

RESULTADOS

Primera Masculino:

Deportivo Mandiyú 0 Pampa Mallín 2

Estudiantes 0 Unión del Sur 0

Frontera 5 El Refugio 1

Primera Femenina:

Deportivo Mandiyú 0 Pampa Mallín 4

Estudiantes 0 Arrayanes 7

Frontera 1 El Refugio 2

Reserva:

Frontera 2 El Refugio 1

5ta División:

Deportivo Mandiyú 2 Pampa Mallín 0

Atlético 5 Pampa Mallín 3

Frontera 1 El Refugio 2

POSCIONES

Primera Masculino:

1° Pampa Mallín 20pts

2° Deportivo Mandiyú 16pts

3° Frontera 12pts

4° Unión del Sur 11pts

5° Estudiantes 10pts

6° El Refugio 5pts

Primera Femenina:

1° Arrayanes 23pts

2° El Refugio 21pts

3° Frontera 19pts

4° Pampa Mallín 10pts

5° Estudiantes 4pts

6° Deportivo Mandiyú 1pto

Reserva:

1° Frontera 23pts (23)

2° El Refugio 23pts (17)

3° Deportivo Mandiyú 16pts

4° Estudiantes 16pts

5ta División:

1° El Refugio 23pts

2° Deportivo Mandiyú 19pts

3° Frontera 18pts

4° Unión del Sur 10pts

5° Atlético 8pts

6° Pampa Mallín 0pto

Fair Play (suman las 4 categorías: amarilla 1 punto y roja 4 puntos):

1° Unión del Sur / Arrayanes 73pts

2° Deportivo Mandiyú 87pts

3° Estudiantes / Atlético 92pts

4° El Refugio 98pts

5° Frontera 100pts

6° Pampa Mallín 104pts

GOLEADORES

Primera Masculina: Bruno Curin (Deportivo Mandiyú) 9 goles

Primera Femenina: Rocio López (Arrayanes) 13 goles

Reserva: Mateo Prieto (Frontera) 9 goles

5ta División: Diego Moyano (Frontera) 9 goles

PROXIMA FECHA

Sábado – Cancha El Refugio:

11hs Pampa Mallín vs Atlético (5° División)

13hs Pampa Mallín vs Estudiantes (1° Femenina)

15hs El Refugio vs Unión del Sur (1° Masculina)

Sábado – Cancha Deportivo Mandiyú:

11hs Deportivo Mandiyú vs Frontera (5° División)

13hs Deportivo Mandiyú vs Frontera (1° Femenina)

15hs Deportivo Mandiyú vs Frontera (1° Masculina)

Domingo – Polideportivo El Bolsón:

10:30hs El Refugio vs Unión del Sur (5° División)

12hs Deportivo Mandiyú vs Frontera (Reserva)

14hs Pampa Mallín vs Estudiantes (1° Masculina)

16hs El Refugio vs Arrayanes (1° Femenina)