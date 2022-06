Se definieron todos los cruces

El fútbol independiente de Afuca de El Bolsón completó el fin de semana todos los partidos por la fase de grupos de la División A y C. Con todos los resultados, ya están los cruces de cuartos de final en la A y las semifinales de la C. Por su parte, la B espera con sus semis definidas.

No fue un fin de semana más para Afuca. No sólo por la niebla que invadió durante la jornada futbolera del domingo sino también porque se definieron todos los grupos de la A y C. En la Zona 1 de la A la nota la dio Deportivo El Sauzal ganando y metiéndose en los cuartos; mientras que en la Zona 2, Deportivo Cali confirmó su cupo y Real Palangana se quedó con el cuarto lugar. La mala noticia del día se la llevó Pura Murra al descender por diferencia de gol.

En lo que respecta a la División C, Unión Ñorquincó Jr consiguió puntaje perfecto con una muy buena diferencia de gol en sus dos duelos que debía y se metió en las semifinales tras arrebatarle el cuarto lugar a Los Nogales Jr. Estos fueron todos los resultados y posiciones:

RESULTADOS

División A – 11° Fecha:

Atlético Santa Fe 1 Pura Química 0

Los Nogales 5 Pura Murra 0

Quemquemtreu 4 Los Andes 0

Arrayanes 3 El Granate 0

Deportivo El Sauzal 4 Racing 1

La Aldea 6 Unión Ñorquincó 3

Costanera 2 Deportivo Cali 2

Real Palangana 3 Martín Güemes 0

Juventud Unida 1 Usina FC 0

Arrayanes 1 Deportivo Cali 1

División C – 10° Fecha:

Unión Ñorquincó Jr 1 Paso a Paso 0

Unión Ñorquincó Jr 8 Juventud C 0

POSICIONES

División A – Zona 1:

1° Quemquemtreu 28pts

2° La Aldea 25pts

3° Usina FC 21pts

4° Deportivo El Sauzal 20pts

5° Racing 18pts

6° Unión Ñorquincó 17pts

7° Los Nogales 13pts

8° Juventud Unida 13pts

9° Los Andes 12pts

10° Deportivo Chopp 11pts

11° Pura Murra 11pts

12° Las Piedritas 0pto

División A – Zona 2:

1° Arrayanes 26pts

2° Juventud B 24pts

3° Deportivo Cali 19pts

4° Real Palangana 19pts

5° Costanera 15pts

6° El Granate 13pts

7° Martín Güemes 10pts

8° Pura Química 10pts

9° Atlético Santa Fe 10pts

10° Dorados FC 7pts

11° Palosanto 0pto

División C:

1° Paraje Entre Rios 23pts

2° El Nacional 20pts

3° Paso a Paso 17pts

4° Unión Ñorquincó Jrs 16pts

5° Los Nogales Jrs 16pts

6° Racing B 12pts

7° Rinconada 10pts

8° El Taladro 6pts

9° Deportivo Gloria 5pts

10° Juventud C 3pts

CRUCES

División A – 4tos de Final:

Quemquemtreu vs Real Palangana

La Aldea vs Deportivo Cali

Usina FC vs Juventud B

Arrayanes vs Deportivo El Sauzal

División B – Semifinales:

La Barra vs Quilmes

Talleres vs Independiente

División C – Semifinales:

Paraje Entre Rios vs Unión Ñorquincó Jr

El Nacional vs Paso a Paso