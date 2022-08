La Copa de Invierno tuvo doble fecha

La Copa de Invierno del fútbol independiente de Afuca de El Bolsón tuvo el fin de semana doble fecha en ambas divisiones. En la A lideran La Aldea, Racing y Quilmes; mientras que en la B y C mandan claramente Los Nogales B y Patagonia. Estos fueron los resultados y posiciones:

RESULTADOS COPA INVIERNO

División A – 3ra y 4ta Fecha:

Racing 7 Dorados FC 0

La Aldea 2 Usina FC 1

Quilmes 2 Paso a Paso 0

Pura Química 1 Plan B 0

Talleres 3 Deportivo Chopp 1

Los Nogales 1 Independiente 1

Racing 2 Los Nogales 1

Independiente 2 Paso a Paso 0

La Aldea 2 Pura Química 0

Quilmes 1 Dorados FC 0

Plan B 1 Talleres 0

Usina FC 3 Deportivo Chopp 0

División B y C – 5ta y 6ta Fecha:

Los Nogales B 2 Campus FC 1

El Rejunte 1 Los Nogales Jrs 0

Guaraníes 1 El Taladro 1

Costa del Azul 2 Racing B 1

Patagonia 2 Rinconada 1

El Mirador 1 Juventud C 1

Patagonia 3 El Rejunte 1

Pagano FC 1 Costa del Azul 0

El Manso 2 Racing B 0

El Mirador 2 Guaraníes 2

Los Nogales Jrs 1 Rinconada 0

Los Nogales B 4 Juventud C 0

Campus FC 2 El Taladro 0

POSICIONES

División A – Zona 1:

1° La Aldea 10pts

2° Usina FC 7pts

3° Plan B 6pts

4° Pura Química 5pts

5° Talleres 4pts

6° Deportivo Chopp 1pto

División A – Zona 2:

1° Racing 10pts

2° Quilmes 10pts

3° Independiente 7pts

4° Los Nogales 4pts

5° Paso a Paso 3pts

6° Dorados FC 0pto

División B y C – Zona 1:

1° Los Nogales B 13pts

2° El Manso 9pts

3° El Mirador 8pts

4° Pagano FC 7pts

5° Racing B 7pts

6° Costa del Azul 5pts

7° Juventud C 1pto

División B y C – Zona 2:

1° Patagonia 16pts

2° Rinconada 10pts

3° Los Nogales Jr 10pts

4° Campus FC 8pts

5° El Rejunte 8pts

6° Guaraníes 5pts

7° El Taladro 4pts