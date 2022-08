La Copa de Invierno tiene semifinalistas

La Copa de Invierno del fútbol independiente de Afuca de El Bolsón tuvo el fin de semana el cierre de la fase regular de la División A y los cruces de cuartos de final en ambas categorías. La A se jugó en la cancha de Gendarmería y sólo queda por resolverse el duelo entre La Aldea y Los Nogales por una posible mala inclusión de un jugador de La Aldea; mientras que la B y C se disputó en Unión del Sur con una emotiva definición desde los doce pasos. Estos fueron los resultados y cómo quedaron los cruces:

CRUCES DE 4TOS DE FINAL

División A:

Pura Química 3 Quilmes 0

Plan B 2 Racing 1

Usina FC 0 (5) Independiente 0 (3)

La Aldea 1 Los Nogales 1 (partido por resolverse)

División B y C:

Los Nogales B 4 El Taladro 2

Patagonia 3 El Mirador 1

El Manso 4 Rinconada 1

Los Nogales Jrs 0 (4) Pagano 0 (3)

ASI QUEDARON LAS SEMIS

División A:

Pura Química vs Plan B

Usina FC vs Los Nogales o La Aldea

División B y C:

Los Nogales B vs El Manso

Los Nogales Jrs vs Patagonia