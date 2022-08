El domingo habrá nuevo campeón en la Liga Municipal

La Liga Municipal de Salón organizada por Deportes El Bolsón definió el fin de semana los cruces por los cuartos de final del certamen. Los equipos que accedieron a la siguiente instancia son FB Bolsón, Arrayanes, Modo Fútbol, Impacto Femenino, Poder Femenino, Las Nietas, Racing y San Francisco. Este domingo se conocerá el nuevo campeón. Estas son las estadísticas y cómo quedaron los cruces de cuartos de final:

CRUCES 4TOS DE FINAL

FC Bolsón vs San Francisco

Modo Fútbol vs Las Nietas

Arrayanes vs Racing

Impacto Femenino vs Poder Femenino

POSICIONES

1° FC Bolsón 40pts

2° Arrayanes 39pts

3° Modo Fútbol 32pts

4° Impacto Femenino 29pts

5° Poder Femenino 28pts

6° Las Nietas 27pts

7° Racing 26pts

8° San Francisco 25pts

9° El Refugio 23pts

10° Deportivo Chopp 19pts

11° El Enganche 15pts

12° Fanáticas XND 14pts

13° Deportivo Luján 10pts

14° Deportivo Piltri 9pts

15° Paso a Paso 9pts

16° Independiente 6pts

GOLEADORA

Damaris Solis (Arrayanes) 31 goles

VALLA MENOS VENCIDA

Arrayanes (11 goles)