Fin de semana de campeones en El Bolsón

La Liga de Fútbol de Salón de Afuveco tendrá acción el fin de semana en el Polideportivo de la ciudad con el desarrollo durante el sábado de los cuartos de final en las categorías Veteranos, Senior y Maxi, y los cruces de semis de las dos primera divisionales. Ya el domingo serán las definiciones. Esta es la programación completa:

PROGRAMACION

Sábado:

9hs El Refugio vs Andina Muebles (4tos Senior) P1

10hs San Martin vs Trapito (4tos Senior) P2

11hs Estudiantes vs Frontera (4tos Senior) P3

12hs El Rejunte vs Ferro (4tos Senior) P4

13hs Deportivo Ñorquincó vs MH (4tos Veteranos) P1

14hs Frontera vs San Martin (4tos Veteranos) P2

15hs El Refugio vs Unión del Sur (4tos Veteranos) P3

16hs Los Halcones vs Estudiantes (4tos Veteranos) P4

17hs San Martin vs El Refugio (4tos Maxi) P1

18hs Ganador P1 vs Ganador P3 (Semifinal Senior)

19hs Ganador P2 vs Ganador P4 (Semifinal Senior)

20hs El Rejunte vs Estudiantes (Semifinal Master)

21hs Los de Puelo vs Unión B (Semifinal Master)

Domingo:

9hs Ganador P1 vs La Feria (Semifinal Maxi)

10hs Los de Puelo vs Unión del Sur (Semifinal Maxi)

11hs Ganador P1 vs Ganador P3 (Semifinal Veteranos)

12hs Ganador P2 vs Ganador P4 (Semifinal Veteranos)

13hs Tercer Puesto Master

14hs Tercer Puesto Maxi

15hs Tercer Puesto Senior

16hs Tercer Puesto Veteranos

17hs Final Master

18hs Final Maxi

19hs Final Senior

20hs Final Veteranos