Arrancaron las copas «10° Aniversario» y «Adela Colque»

El fútbol independiente de Afuca de El Bolsón arrancó el fin de semana con un nuevo campeonato, en esta oportunidad la «Copa 10° Aniversario» en las tres divisionales y el retorno del fútbol femenino con la «Copa Adela Colque». La primera fecha no pudo completarse por el mal clima en la Comarca Andina.

Arrancó un nuevo certamen de Afuca de El Bolsón con partidos en las divisiones A, B y C masculinos y el retorno del fútbol femenino. En la División A se suspendieron cuatro encuentros y quedó libre Juventud Unida, en la B quedó libre Unión Ñorquincó Jrs y en la Copa Femenina nos e pudo jugar Arrayanes contra Deportivo Luján. Los partidos fueron suspendidos debido a la nieve acumulada en la cancha de Lago Escondido y por el temporal en Ñorquincó y El Maitén. Estos fueron los resultados y posiciones:

RESULTADOS

División A:

Juventud B 3 Los Nogales 1

Costanera 1 El Sauzal 0

Martín Güemes 3 La Barra 1

Atlético Santa Fe 1 Deportivo Cali 0

Pura Química vs Unión Ñorquincó (suspendido)

La Aldea vs Arrayanes (suspendido)

Independiente vs Los Andes (suspendido)

Quemquemtreu vs Usina FC (suspendido)

División B:

Quilmes 0 Atlanta 0

Pura Murra 0 Plan B 0

El Manso 1 Palo Santo 1

El Mirador 2 Los Duendes 1

Paso a Paso 4 Costa del Azul 1

Talleres 1 Deportivo Black 0

La Banda 1 Pagano FC 0

Deportivo Epuyén 0 El Nacional 0

Patagonia 1 Los Nogales B 0

Paraje Entre Ríos 2 El Rejunte 0

División C:

Rinconada 1 San José 1

Más Birra FC 3 Juventud C 1

Real Maderazo 1 Campus FC 0

Racing C 2 El Fortín 1

El Taladro 4 Talleres Jrs 0

Los Nogales Jrs 2 Deportivo Gloria 2

Mallín 1 Deportivo Piltri 0

Copa Femenina:

Juventud Unida 2 Rinconada 0

Los Nogales 1 Deportivo Chopp 0

Las Nietas 3 Talleres 0

Arrayanes vs Deportivo Luján (suspendido)

POSICIONES

División A – Zona 1:

1° Juventud B 3pts

2° Atlético Santa Fe 3pts

3° Deportivo Cali 0pto

4° Los Nogales 0pto

Quemquemtreu

Usina FC

Los Andes

Juventud Unida

Independiente

División A – Zona 2:

1° Costanera 3pts

2° Martín Güemes 3pts

3° La Barra 0pts

4° El Sauzal 0pts

Arrayanes

La Aldea

Pura Química

Unión Ñorquincó

División B – Zona 1:

1° Paraje Entre Ríos 3pts

2° Talleres 3pts

3° La Banda 3pts

4° Pura Murra 1pto

5° Plan B 1pto

6° Deportivo Epuyén 1pto

7° El Nacional 1pto

8° El Rejunte 0pto

9° Deportivo Black 0pto

10° Pagano FC 0pto

Unión Ñorquincó Jrs

División B – Zona 2:

1° Paso a Paso 3pts

2° El Mirador 3pts

3° Patagonia 3pts

4° Quilmes 1pto

5° Atlanta 1pto

6° El Manso 1pto

7° Palo Santo 1pto

8° Los Duendes 0pto

9° Los Nogales B 0pto

10° Costa del Azul 0pto

División C – Zona 1:

1° El Taladro 3pts

2° Racing C 3pts

3° Mallín FC 3pts

4° Rinconada 1pto

5° San José 1pto

6° El Fortín 0pto

7° Talleres Jrs 0pto

División C – Zona 2:

1° Más Birra FC 3pts

2° Real Maderazo 3pts

3° Los Nogales Jrs 1pto

4° Deportivo Gloria 1pto

5° Campus FC 0pto

6° Juventud C 0pto

7° Deportivo Piltri 0pto

Copa Femenina:

1° Las Nietas 3pts

2° Juventud Unida 3pts

3° Los Nogales 3pts

4° Deportivo Chopp 0pto

5° Rinconada 0pto

6° Talleres 0pto

Arrayanes

Deportivo Luján