Afca jugó su segunda fecha del Clausura

La Asociación Fútbol Comarca Andina (Afca) tuvo el domingo su segunda fecha del Torneo Clausura en las categorías mayores. En la jornada se destacaron las cuatro goleadas de Frontera, Estudiantes de Mallín Ahogado hizo lo propio en Reserva, mientras que en Quinta División la nota la dio Atlético. En esta edición se incorporó la tabla de posiciones por club y el ganador del Fair Play no abonará la inscripción del Apertura 2023. Cabe remarcar que en Primera Masculina están pendientes 22 minutos del partido suspendido entre Racing y Unión del Sur. Estos fueron todos los resultados y estadísticas:

RESULTADOS

Primera Masculina:

Pampa Mallín 2 Estudiantes 0

Racing 0 El Refugio 0

Frontera 6 Unión del Sur 0

Primera Femenina:

Pampa Mallín 1 Estudiantes 2

Racing 0 El Refugio 2

Frontera 5 Unión del Sur 0

Reserva:

Pampa Mallín 1 Estudiantes 6

Racing 2 El Refugio 0

Frontera 9 Unión del Sur 1

Quinta División:

Pampa Mallín 0 Atlético 5

Racing 3 El Refugio 3

Frontera 6 Unión del Sur 3

FECHA 3

El Refugio vs Deportivo Mandiyú

Estudiantes vs Frontera

Unión del Sur vs Pampa Mallín

Libre: Racing

POSICIONES

Primera Masculina:

1° Pampa Mallín 4pts

2° Frontera 3pts

3° Deportivo Mandiyú 3pts

4° El Refugio 2pts

5° Racing 1pto

6° Unión del Sur 0pto

7° Estudiantes 0pto

Primera Femenina:

1° El Refugio 6pts

2° Frontera 3pts

3° Unión del Sur 3pts

4° Estudiantes 3pts

5° Deportivo Mandiyú 3pts

6° Pampa Mallín 0pto

7° Racing 0pto

Reserva:

1° Estudiantes 6pts

2° Racing 6pts

3° Frontera 3pts

4° Pampa Mallín 3pts

5° Unión del Sur 0pto

6° Deportivo Mandiyú 0pto

7° El Refugio 0pto

Quinta División:

1° El Refugio 6pts

2° Atlético 6pts

3° Unión del Sur 3pts

4° Frontera 3pts

5° Deportivo Mandiyú 0pto

6° Racing 0pto

7° Pampa Mallín 0pto

Tabla Fair Play:

1° Frontera 6pts

2° Deportivo Mandiyú 12pts

3° Unión del Sur 36pts

4° Estudiantes 38pts

5° Pampa Mallín 38pts

6° El Refugio 38pts

7° Atlético 50pts

8° Racing 52 pts

Tabla Sumatoria por Club:

1° El Refugio 14pts

2° Frontera 12pts

3° Estudiantes 9pts

4° Racing 8pts

5° Unión del Sur 7pts

6° Pampa Mallín 7pts

7° Deportivo Mandiyú 6pts

8° Atlético 6pts