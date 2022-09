Torino se trajo una gran victoria de tierras neuquinas

Torino de El Bolsón derrotó ayer como visitante a Lacar de San Martin de Los Andes por 2 a 1 en lo que fue un duelo por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol de Bariloche (Lifuba) y trepó a la tercera ubicación. Por su parte, Deportivo Cristal cayó 2 a 1 en su visita a Cruz del Sur.

Los dos equipos bolsoneses jugaron el domingo por la segunda fecha del Torneo Clausura de Lifuba en condición de visitante. Torino logró su primer triunfo en el certamen en tierras neuquinas tras derrotar al local, Lacar de San Martin de Los Andes, por 2 a 1 gracias a los tantos de Pal Lucero y Juan Jordi. Mientras que el «Cristalero» lo hizo en Bariloche y cayó 2 a 1 ante Cruz del Sur; el tanto comarcal fue de Juan Cruz Cahuimpán. Estos fueron todos los resultados y estadísticas:

RESULTADOS

Lacar 1 Torino 2

Cruz del Sur 2 Deportivo Cristal 1

Estudiantes Unidos 1 Puerto Moreno 0

Chicago 1 Alas Argentinas 0

Arco Iris 2 Luna Park 3

Dina Huapi 2 Pincharratas 1

TABLA DE POSICIONES

1° Cruz del Sur 6pts

2° Estudiantes Unidos 6pts

3° Torino 4pts

4° Chicago 4pts

5° Dina Huapi 4pts

6° Puerto Moreno 3pts

7° Luna Park 3pts

8° Arco Iris 1pto

9° Lacar 1pto

10° Pincharratas 1pto

11° Deportivo Cristal 0pto

12° Alas Argentinas 0pto

PROXIMA FECHA

Torino vs Dina Huapi

Deportivo Cristal vs Chicago

Luna Park vs Estudiantes Unidos

Pincharratas vs Arco Iris

Alas Argentinas vs Lacar

Puerto Moreno vs Cruz del Sur